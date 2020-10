MANCHESTER UNITED-LIPISA 5-0 (21' Greenwood, 76', 78', 92' Rashford, 86' Martial)

Il Manchester United di Solskjaer vola sulle ali dei suoi giovani terribili: contro il Lipsia, mina vagante del girone H di Champions League, ci pensa il classe 2001 Mason Greenwood ad aprire le marcature chiudendo al meglio l'inserimento tra le linee sullo spunto di Pogba. Nel secondo tempo sale in cattedra Rashford - in panchina nella prima frazione - che nel giro di due minuti blinda i tre punti per i Red Devils: prima chiude in gol una cavalcata in campo aperto sul filo del fuorigioco sul passaggio illuminante di Bruno Fernandes, poi, 120 secondi dopo, recupera palla sulla trequarti e spedisce nuovamente la sfera alle spalle di Gulacsi. Sabitzer stende Martial in area e lo manda dal dischetto a 5 dalla fine: il francese non trema e cala il poker. In pieno recupero c'è ancora spazio per la tripletta personale di Rashford, collo pieno imparabile e manita United. Manchester a punteggio pieno, fermo a 3 punti il Lipsia, agganciato in classifica dal PSG.

SIVIGLIA-RENNES 1-0 (55' De Jong)

Basta la rete di De Jong al Siviglia per archiviare la pratica Rennes e portare a casa i primi tre punti di questa Champions League. Rugani lascia il campo per infortunio dopo 17 minuti tra le fila dei francesi, il gol vittoria, poi, arriva all'inizio del secondo tempo: Acuna pesca in mezzo De Jong che col piattone, da distanza ravvicinata, manda in paradiso i ragazzi di Lopetegui. Siviglia che aggancia il Chelsea a quota 4 punti.

FERENCVAROS-DINAMO KIEV 2-2 (59' Nguen, 90' Boli) (28'Tsygankov (R), 41' De Pena)

Primo punto di questa Champions League per gli ungheresi del Ferencvaros: la Dinamo Kiev mette in ghiaccio la partita nel primo tempo, con il rigore convertito in gol da Tsygankov prima e con il raddoppio di De Pena poi. Nel secondo tempo, però, gli ungheresi tornano prepotentemente all'attacco: Nguen riapre la sfida con una gran botta da posizione defilata che si insacca dopo aver colpito il palo. Nel finale, complice anche la superiorità numerica in seguito alla doppia ammonizione di Sydorchuk, il Ferencvaros trova anche il gol del definitivo pareggio: Boli, in spaccata da due passi, non lascia scampo a Boyko. Occasione sprecata per la Dinamo Kiev dopo la sconfitta dell'esordio contro la Juventus.

