Wojciech SZCZESNY 6 - Praticamente inoperoso. La prima vera parata arriva al minuto 92. Sicuro in uscita.

Leonardo BONUCCI 6,5 - Parte centro-destra, sempre ad impostare. Poi esce Chiellini e si posiziona in mezzo. Buona prova.

Giorgio CHIELLINI 6 - Parte bene, convinto, da centrale. Anche una bella apertura per Chiesa. Poi un problema muscolare lo mette ko. (Dal 19' DEMIRAL 6 - Un paio di interventi fuori posto, ma per il resto non concede nulla. Sicuro e solido)