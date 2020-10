"Era importante fare una partita solida rispetto a quella di Crotone. Siamo riusciti a provare qualcosa lunedì ed eravamo più organizzati". Questa l'analisi di Andrea Pirlo, che ha festeggiato l'esordio in Champions League da allenatore della Juventus col successo per 2-0 sul campo della Dinamo Kiev maturato grazie a una doppietta di uno scatenato Alvaro Morata. "Potevamo sfruttare qualche occasione nel primo tempo, non ci siamo riusciti ma a inizio ripresa siamo riusciti a trovare il gol e a gestire meglio la partita", prosegue Pirlo.