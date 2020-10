La sconfitta contro il Manchester United potrebbe essere stata la classica goccia che fa traboccare il vaso. Sì, perché da tempo si parla di una panchina di Tuchel più che traballante: colpa di un avvio di stagione negativo (raddrizzato quantomeno in Ligue 1), di uno spogliatoio che non sembra in pugno e delle frizioni con Leonardo in merito al mercato estivo. La partenza zoppicante in Champions League, in un girone complicato con Red Devils e Lipsia, può rappresentare il momento definitivo di rottura tra il tecnico e la società. Il preferito, in caso di addio di Tuchel, è uno solo e non potrebbe essere altrimenti: Max Allegri, a cui il periodo sabbatico inizia a stare stretto. Ma l'ex allenatore della Juventus non è l'unica ipotesi.