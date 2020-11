"L'Inter la conoscimo bene, è una squadra molto fisica che gioca bene a calcio. Sarà un'altra partita difficile. Per noi è una finale ed è così che la prenderemo. Sono tre punti e vogliamo andare a prenderceli". Alla vigilia della sfida contro i nerazzurri, già decisiva per il futuro del Real Madrid in Champions League, il tecnico dei Blancos Zinedine Zidane carica la squadra e si aspetta una reazione dopo le brutte figure rimediate contro Shakhtar Donetsk e Borussia Moenchengladbach: "I giocatori devono dare tutto e dimostrare perché giocano per questo club", le parole di Zizou.