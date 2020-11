"Sappiamo che tipo di partita andremo ad affrontare. Lo Zenit è la squadra testa di serie del girone e dopo due partite ha zero punti. Troveremo anche il pubblico, giocheremo davanti a 20 mila persone, ma andremo lì consapevoli di fare la nostra gara sapendo che le due partite contro di loro saranno molto importanti ai fini della qualificazione". Ai microfoni di Sky Sport, prima della partenza per la Russia, Simone Inzaghi analizza così il match valido per la terza giornata del Girone F di Champions League. Un appuntamento al quale i biancocelesti si presentano con grossi problemi di formazione, esattamente come era successo una settimana fa a Bruges.