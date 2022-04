Atletico Madrid-Manchester City è stata una partita tosta, Colchoneros, il "Cholo" Simeone. è stata una partita tosta, senza esclusione di colpi e con il discorso qualificazione in bilico fino all'ultimo secondo di un interminabile recupero. Lo 0-0 premia gli inglesi di Guardiola , che in semifinale sfideranno il Real Madrid. Gli spagnolo, invece, restano ancora fuori dalle semifinali di Champions, traguardo raggiunto per l'ultima volta ormai cinque anni fa. Questo il commento a fine partita dell'allenatore dei, il "Cholo" Simeone.

"Questa gara serve per il nostro orgoglio, per l’orgoglio della nostra gente che ha visto una squadra combattere. E ci dà tranquillità aver dato tutto per superare il turno. Il pubblico è stato fantastico per tutta la gara e la squadra ha risposto presente cercando quella comunione d’intenti che è difficile vedere negli stadi. Sul rosso a Felipe non ho capito cosa sia successo, era troppo lontano, ma l’arbitro ha detto che ha calpestato un loro giocatore, ma io non l’ho visto".

Ad

"Quanto alle perdite di tempo non c’è nulla da dire, è l’arbitro che gestisce queste situazioni. Faccio le congratulazioni al City per la grande partita giocata e smentisco di aver applaudito Guardiola perché la sua squadra stava perdendo tempo, l’ho fatto perché apprezzavo lo sforzo che stavano mettendo in campo. Fa male essere usciti, ma sono orgoglioso di quello che siamo e di come abbiamo giocato".

Champions League Atletico-City, caos a fine partita: interviene la polizia UN' ORA FA

Crack PSG: 11 anni di spese folli e fallimenti in Champions

Champions League Atletico-City 0-0, pagelle: brilla Lodi, male De Bruyne UN' ORA FA