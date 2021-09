Niente da fare: il Barcellona senza Lionel Messi continua a vedere fantasmi ovunque. Fragili all'inverosimile, i blaugrana - dopo lo 0-3 d'esordio contro il Bayern Monaco al Camp Nou all'esordiono - cadono con medesimo punteggio anche al cospetto di uno scatenato Benfica, al "Da Luz" di Lisbona. Catino infuocato, come sempre, dopo il ritorno del pubblico. Decidono la contesa la doppietta di uno scatenato Darwin Nuñez - numero 9 uruguagio dalla proverbiale "garra charrua" - e la rete di Rafa Silva. In casa Koeman - sempre più in bilico sulla panchina catalana - solo nervosismo e confusione: al 33' Piqué viene sostituito perché già ammonito ed eccessivamente su di giri, mentre nel finale Eric Garcia guadagna l'espulsione per doppia ammonizione. E così, Barça all'ultimo posto del gruppo E a 0 punti, 0 gol fatti e 6 subiti. Davanti ci sono Bayern Monaco a 6, Benfica a 3 e Dinamo Kiev a 1.

Benfica-Barcelona

Il tabellino

BENFICA-BARCELLONA 3-0

Benfica (3-4-3): Vlachodimos voto 6; Otamendi 7, Vertonghen 6.5, Veríssimo 7.5; Lazaro 7 (45'+1 Gilberto 6.5), João Mário 7, Weigl 6.5, Grimaldo 6.5 (75' André Almeida 6); Rafa Silva 7 (86' Pizzi sv), Yaremchuk 6.5 (75' Taarabt 6), Darwin Nuñez 8 (86' Gonçalo Ramos sv). All.: Jorge Jesus 7.5.

Barcellona (3-5-2): ter Stegen voto 5; Eric Garcia 4, Araujo 5, Piqué 4.5 (33' Gavi 6); Sergi Roberto 5.5 (89' Mingueza sv), Frenkie De Jong 6.5, Busquets 5 (68' Nico Gonzalez 5), Pedri 5.5 (68' Coutinho 5.5), Dest 5; Luuk De Jong 4.5 (68' Ansu Fati 5.5), Depay 5. All.: Koeman 4.5.

Arbitro: Daniele Orsato (Italia)

Gol: 3' e 79' rig. Darwin Nuñez (Be), 69' Rafa Silva (Be).

Assist: -

Note - Recupero: 2+3. Espulso: 87' Eric Garcia per doppia ammonizione. Ammoniti: Piqué, Otamendi, Grimaldo, Dest.

Koeman

Il momento social

Non succedeva dal 1972-73 che il Barcellona perdesse le prime due partite in Europa. All'epoca, l'eliminazione diretta fu subito fatale. Erano i 32esimi di finale di Coppa Uefa e l'avversario in questione era il Porto.

La cronaca della partita in 11 momenti chiave

3' - GOL DEL BENFICA CON DARWIN NUÑEZ! Il numero 9 uruguaiano di padroni di casa parte dalla sinistra, punta Eric Garcia entrando in area e, con un tiro scivolato, batte ter Stegen rasoterra sul primo palo: 1-0!

Darwin Nunez esultanza contro il Barcellona

11' - FRENKIE DE JONG METTE UN PALLONE D'ORO SUL DISCHETTO PER IL CONNAZIONALE LUUK! Vlachodimos è battuto ma salva tutto Verissimo!

27' - ECCELLENTE PASSAGGIO IN PROFONDITA' DI FRENKIE DE JONG PER DEPAY! L'olandese si fa recuperare da Verissimo, che devia la conclusione in corner in estirada!

30' - LUUK DE JONG DA DUE PASSI! Conclusione in scivolata con palla sui cartelloni pubblicitari!

33' - RONALD KOEMAN CAMBIA! Fuori Piqué gia ammonito ed eccessivamente nervoso, dentro Gavi!

Piqué

52' - PALO DI DARWIN NUÑEZ! Erroraccio di valutazione di ter Stegen, che esce dalla porta per inseguire un pallone a trequarti. La palla arriva all'attaccante del Benfica il quale, dalla lunga distanza, prova a insaccare a porta vuota. La sfera, tuttavia, colpisce la parte esterna del montante!

57' - PALO DEL BARCELLONA! Araujo la devia da metri zero sul legno dopo il colpo di testa di Luuk De Jong, che aveva mandato fuori giri Vlachodimos! Ma è tutto fermo, perché viene segnalato un offside!

67' - BARCELLONA A UN PASSO DAL PARI! Cross dalla sinistra di Depay per Sergi Roberto che, appostato sul palo opposto, calcia di prima intenzione sul corpo, però, dell'accorrente Grimaldo!

69' - GOL DEL BENFICA CON RAFA SILVA! Gol sbagliato, gol subito per il Barcellona! João Mario triangola in area con Yaremchuck e calcia addosso a ter Stegen in uscita. La palla arriva al ben appostato Rafa Silva che, a porta vuota, non può proprio sbagliare: 2-0!

Benfica: esultanza dopo il 2-0 al Barcellona

79' - GOL DEL BENFICA CON DARWIN NUÑEZ SU RIGORE! Penalty assegnato per un "mani" in area di Dest sul colpo di testa di Gilberto. Dagli undici metri, l'uruguaiano spiazza rasoterra ter Stegen: 3-0!

87' - ERIC GARCIA ESPULSO! Secondo giallo sventolatogli in faccia dopo un "abbraccio" al neoentrato Gonçalo Ramos: Barcellona in 10 uomini!

Il migliore

Darwin Nuñez. Scatenato. A segno con doppietta: da solo mette sotto scacco l'intera difesa del Barcellona.

Darwin, Piqué, Benfica, Barcelona

Il peggiore

Eric Garcia. Darwin Nuñez lo manda al bar in occasione dell'1-0. Dopodiché gioca una gara nervosissima, confluita col doppio giallo e la conseguente espulsione, giunta al minuto 87.

Koeman: "Se perdo me ne vado? Il mercato lo lascio a voi"

