Gli ottavi di Champions League sono un traguardo per tutti i big club europei, e anche l'Atalanta vuole tornare a far parte di questa élite. Il calcio giocato dai ragazzi di Gian Piero Gasperini è assolutamente all'altezza di questo palcoscenico, ma per la qualificazione al prossimo turno serve una vittoria contro il Villarreal di Unai Emery: all'andata ebbe luogo un rocambolesco 2-2, al Gewiss Stadium i nerazzurri hanno bisogno di tre punti, e solo quelli. Di fronte un avversario tosto, che venderà cara la pelle, perché l'obiettivo è lo stesso: entrare nell'élite del calcio che conta. Che tipo di partita giocherà il Villarreal, che si presenta a Bergamo con due risultati su tre alla sua portata? Che cosa hanno imparato Emery e i suoi ragazzi dal match dell'andata? Abbiamo posto queste e altre domande a un nostro collega di Eurosport Spagna, David Orenes, che ha provato a illustrarci anche quali possono essere i punti di forza e i punti deboli della prossima avversaria dell'Atalanta.

Juan Musso (Villarreal-Atalanta) Credit Foto Getty Images

1. Il momento del Villarreal

Il Villarreal non sta attraversando un buon momento. Una sola vittoria nelle ultime 8 partite di campionato. L'infortunio di Gerard Moreno è stato fondamentale, ma fortunatamente si è ripreso in tempo per la partita contro l'Atalanta. Il grande problema del Sottomarino Giallo è la mancanza di precisione. Crea tante occasioni, ma fa fatica a segnare. Quando la squadra è gioca bene, là davanti non sfruttano le occasioni. E poi magari il Villarreal commette un grave errore in difesa e lo paga a caro prezzo.

2. I giocatori da tenere d’occhio

Il miglior giocatore del Villarreal è certamente Gerard Moreno: la squadra dipende molto dai suoi gol, ma anche dalla sua qualità e visione di gioco. Anche Arnaut Danjuma è un giocatore molto pericoloso, ma ha subito un infortunio muscolare. Sta facendo un trattamento per essere pronto. Da segnare anche il nome di Yeremy Pino, a 19 anni è già molto importante in attacco (di solito parte da ala destra), ma è squalificato per questa partita.

3. Come è vista l’Atalanta in Spagna

La percezione dell'Atalanta da noi è quella di una squadra che può segnare tanti gol ma anche subirli. L’Atalanta di solito punta a una partita “pazza”, aperta: sfrutta gli spazi, ma può soffrire in contropiede o con palloni alle spalle della difesa. In casa Villarreal c'è molto rispetto per l'Atalanta.

Manu Trigueros festeggia il gol in Villarreal-Atalanta Credit Foto Getty Images

4. La partita dell’andata (2-2) cosa ha insegnato

Il Villarreal dalla partita dell’andata ha imparato che l’inizio del match è molto molto intenso, quindi bisogna sapere come controllare quei primi 15 minuti, perché l’Atalanta ha bisogno della vittoria a tutti i costi.

5. Che partita imposterà Emery

In questi casi, Unai Emery di solito imposta un gioco molto tattico, con molti giocatori al centro del campo, solidi dietro e che distruggono il gioco dell'avversario. Molto probabilmente consegnerà la palla all'Atalanta, difficile pensare a un Villarreal audace. Man mano che passeranno i minuti e la squadra italiana si innvervosirà, arriverà qualche occasione anche per il Villarreal.

