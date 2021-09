Champions League

Va bene così. Perché, per come si era messa, l'Atalanta ha rischiato seriamente di perderla. E invece gli uomini di Gasperini escono dall'Estadio de la Ceramica con un 2-2 prezioso, perché conquistato in terra nemica e perché fino a 7 minuti dalla fine il Villarreal aveva - o sembrava avere - la gara nelle proprie mani. Prima parte di gara splendida da parte della Dea, che passa quasi subito con Freuler e va pure vicina al raddoppio. Poi gli spagnoli si svegliano e trovano il pari con Trigueros. E nella ripresa, sull'ennesimo pallone perso dai nerazzurri nella propria trequarti, si portano addirittura in vantaggio con il neo entrato Danjuma. Ma dal nulla appare Gosens, che fissa provvidenzialmente il punteggio sul 2-2. Nel finale viene espulso Coquelin per doppia ammonizione, ma l'Atalanta non ne approfitta. E anzi, all'ultima azione viene salvata da Musso, miracoloso su Gerard Moreno. Classifica del girone F: in vetta c'è sorprendentemente lo Young Boys, che ha superato il Manchester United . E poi ecco Atalanta e Villarreal. Proprio gli svizzeri, tra 15 giorni, saranno i prossimi avversari della Dea.

Tabellino

Villarreal-Atalanta 2-2 (primo tempo 1-1)

Villarreal (4-4-2): Rulli; Foyth, Albiol, Pau Torres, Pedraza (87' Mario Gaspar); Yeremi Pino, Capoue (61' Moi Gomez), Dani Parejo, Trigueros (61' Coquelin); Gerard Moreno, Dia (61' Danjuma). All. Emery

Atalanta (3-4-2-1): Musso; Toloi, Palomino, Djimsiti (61' Demiral); Zappacosta, de Roon (70' Koopmeiners), Freuler, Gosens; Pessina (79' Miranchuk), Malinovskyi (70' Pasalic); Zapata (70' Ilicic). All. Gasperini

Arbitro: Clement Turpin

Gol: 6' Freuler (A), 39' Trigueros (V), 73' Danjuma (V), 83' Gosens (A)

Ammoniti: De Roon, Capoue, Gerard Moreno, Yeremi Pino, Coquelin

Espulsi: Coquelin all'84'

La cronaca in 14 momenti chiave

6' – GOL DELL'ATALANTA. Sponda perfetta di Zapata per Freuler, il cui destro bacia il palo ed entra in rete. Subito 0-1.

8' – Strappo di Gosens, che arriva fino al limite e calcia col destro: Rulli si distende e respinge. Che avvio dell'Atalanta.

22' – Gerard Moreno premia l'inserimento in area di Trigueros, che si gira e col sinistro chiama Musso a una parata in due tempi. Prima occasione per il Villarreal.

34' – Trigueros lancia in area Gerard Moreno, che controlla a tu per tu con Musso ma trova il riflesso in angolo del portiere atalantino.

39' – GOL DEL VILLARREAL. Centro di Pedraza per Trigueros, che da un passo non può sbagliare con il destro. Pareggio degli spagnoli.

Manu Trigueros festeggia il gol in Villarreal-Atalanta Credit Foto Getty Images

42' – Punizione di Parejo e colpo di testa ravvicinato di Gerard Moreno che chiama Musso a un miracoloso riflesso in angolo.

47' – Gran sinistro a giro dal limite dell'area di Malinovskyi, ma Rulli vola a deviare la palla in angolo.

50' – Gran palla in area di Toloi per Gosens, che davanti a Rulli va di prima intenzione ma non trova la porta, divorandosi il nuovo vantaggio.

53' – Angolo di Malinovskyi, Zapata spizza di testa ma scheggia la parte superiore della traversa con Rulli fuori causa.

68' – Gran palla dentro di Pau Torres per Gerard Moreno, che davanti a Musso scarabocchia malamente sul fondo. Atalanta graziata.

73' – GOL DEL VILLARREAL. Il neo entrato Danjuma sfrutta una palla persa in disimpegno da Freuler e davanti a Musso non sbaglia, scaricando la palla in rete col destro. 2-1.

Danjuma a segno in Villarreal-Atalanta Credit Foto Getty Images

83' – GOL DELL'ATALANTA. Tocco dentro di Ilicic, la palla schizza sul secondo palo dove Gosens non può sbagliare. Gol importantissimo.

84' – Coquelin trattiene Ilicic e si prende il secondo giallo e il conseguente rosso, lasciando il Villarreal in 10 uomini.

94' – Cross da destra e stacco aereo di Gerard Moreno, ma Musso si salva miracolosamente in angolo evitando il ko.

La statistica chiave

Gara divertente ed equilibrata dall'inizio alla fine, come dimostra il conto dei tiri totali (in porta e non): 14 quelli del Villarreal, 13 quelli dell'Atalanta.

Il migliore

Musso. L'intervento finale su Gerard Moreno è da campione, ma in precedenza si era già contraddistinto con ottimi interventi, specialmente sullo stesso Moreno. Solo Trigueros e Danjuma lo battono, senza responsabilità.

Il peggiore

Coquelin. Mezz'ora in campo, un primo giallo, un secondo, il conseguente rosso. Disastroso.

Le pagelle

