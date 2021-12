Giochi ancora aperti neldi, almeno per capire chi riuscirà ad accedere agli ottavi da prima del girone:edsi riaffrontano a distanza di quasi tre mesi con in tasta già il pass per il prossimo turno e - soprattutto - con una sicurezza nei propri mezzi ben diversa rispetto all'inizio della stagione. Lo 0-1 di Rodrygo nel finale della gara di San Siro è ormai un lontano ricordo per entrambe, una sagoma sbiadita dello spettacolo che le due squadre saranno pronte a dare sul campo del Bernabeu per giocarsi il titolo di "prima della classe". E se molto - nella testa e nelle gambe dei giocatori di entrambe le squadre - è cambiato rispetto alla gara d'andata, il merito è dei due allenatori -- che nel giro di pochi mesi sembrano essere riusciti a far dimenticare i tifosi di Inter e Real dei propri illustri predecessori.sono alle spalle.

Lo scetticismo iniziale in casa Inter sembra essere evaporato partita dopo partita,ha tutte le carte in regola per continuare - e perchè no, anche migliorare - il lavoro fatto nella scorsa stagione da Antonio Conte. Il primo passo è stato fatto, la qualificazione agliè stata blindata già nello scorso turno con la vittoria contro lo Shakhtar - qualcosa che, per esempio, lo stesso Conte non era riuscito a ottenere nel corso della scorsa stagione. In campionato, poi, il bel gioco visto nelle ultime giornate da parte della banda nerazzurra non è altro che la conferma dei passi avanti che la squadra sta facendo sotto la guida di un tecnico esperto e capace di non destrutturare quanto di buono fosse stato fatto prima del suo arrivo. Certo, il bersaglio grosso per non essere da meno dell'illustre predecessore dovrà essere necessariamente lo, qualcosa per cui questa Inter appare al momento la squadra più accreditata.