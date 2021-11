Champions League per il Milan ma ancora la speranza di avere una piccola possibilità di qualificarsi. l'Atletico Madrid e poi sperare in una serie di combinazioni. Anche i Colchoneros, però, non hanno iniziato bene il percorso europeo totalizzando una sola vittoria (proprio contro il Diavolo), un pareggio e ben due sconfitte. Liverpool è già certo del primo posto nel gruppo. Solo un punto nel girone diper ilma ancora la speranza di avere una piccola possibilità di qualificarsi. I Rossoneri dovranno vincere a Madrid contro un avversario davvero ostico comee poi sperare in una serie di combinazioni. Anche i Colchoneros, però, non hanno iniziato bene il percorso europeo totalizzando una sola vittoria (proprio contro il Diavolo), un pareggio e ben due sconfitte. A disposizione per le due squadre c'è solo un posto visto che ilè già certo del primo posto nel gruppo.

ATLETICO MADRID-MILAN: PROBABILI FORMAZIONI

Atletico Madrid (3-5-2): Oblak; Savic, Hermoso, Giménez; Vrsaljko, Koke, De Paul, Carrasco; Griezmann, Correa; Suarez. Allenatore: Simeone

Milan (4-2-3-1): Tatarusanu; Kalulu, Kjaer, Romagnoli, Theo Hernandez; Kessié, Tonali; Saelemaekers, Brahim Diaz, Krunic; Ibrahimovic. Allenatore: Pioli

ATLETICO MADRID-MILAN: DOVE VEDERLA IN TV E LIVE STREAMING

La gara che vedrà opposte Atletico Madrid e Milan, con fischio d'inizio alle 20:45, sarà trasmessa da Amazon Prime Video. La sfida sarà quindi visibile attraverso le smart tv compatibili. Coloro che sono abbonati sia a Sky che a Prime Video, potranno inoltre seguire la gara del Wanda Metropolitano attraverso l’app presente su SkyQ mentre la partita del Wanda Metropolitano sarà anche ovviamente trasmessa in streaming su pc, notebook, smartphone e tablet utilizzando l'app o il sito ufficiale della piattaforma.

LE STATISTICHE

L'Atlético Madrid ha un record del 100% di vittorie contro il Milan nelle competizioni europee, vincendo tutte le loro precedenti partite, tutte in Champions League. Il Milan ha perso ognuna delle ultime cinque partite in trasferta in Champions League. L'ultima squadra italiana a vincere in trasferta contro l'Atlético Madrid in qualsiasi competizione è stato il Parma in Coppa UEFA. Il Milan ha vinto solo una delle ultime 16 partite contro avversari spagnoli in Champions League quando hanno battuto il Barça 2-0 in casa negli ultimi 16 nella stagione 2012/13.

Antoine Griezmann ha segnato in ciascuna delle sue ultime due partite di Champions League per l'Atlético de Madrid (tre gol). Escludendo gli autogol, tutti e tre i gol del Milan in Champions League in questa stagione sono stati segnati e assistiti da Rafael Leao o Brahim Díaz (un gol e un assist). Joao Félix è stato coinvolto in quattro degli ultimi cinque gol dell'Atlético Madrid al Wanda Metropolitano in Champions League, segnando tre gol e fornendo un assist per Antoine Griezmann contro il Liverpool in ottobre.

