Sette gol a cancellare qualunque critica: il Bayern Monaco strapazza senza pietà il Salisburgo e vola ai quarti di finale di Champions League.dopo una partita praticamente perfetta, aperta dalla tripletta del solito Lewandowski. Il polacco cancella Marco Simone dal libro dei record della Champions League e segna la tripletta più veloce da inizio gara, archiviando la pratica in 23 minuti e permettendo anche ai compagni di divertirsi: partecipano alla festa Gnabry, Sanè e uno straordinario Muller autore di una doppietta. Per i malcapitati austriaci la consolazione del bellissimo gol di Kjaergaard. I tedeschi volano ai quarti, Nagelsmann può sorridere: gli scettici, per il momento, sono sopiti.

Il tabellino

Ad

Bayern Monaco-RB Salisburgo 7-1

Champions League Bayern Monaco-Salisburgo: probabili formazioni e statistiche IERI A 09:51

Bayern Monaco (3-4-2-1): Neuer; Pavard, Sule (67' Nianzou), Lucas Hernandez (60' Upamecano); Gnabry (45' Sarr), Kimmich, Musiala (67' Roca), Coman (66' Choupo-Moting); Muller, Sané; Lewandowski. All.: Nagelsmann.

RB Salisburgo (4-3-3): Kohn; Kristensen, Solet (46' Piatkowski), Wober, Ulmer; Capaldo, Camara (67' Tijani), Seiwald (46' Sucic); Aaronson; Adeyemi (62' Sesko), Adamu (62' Kjaergaard). All.: Jaissle.

ARBITRO: C. Turpin

GOL: 12', 21', 23' Lewandowski, 31' Gnabry, 54', 83' Muller, 71' Kjaergaard, 85' Sanè

ASSIST: 31' Coman, 54', 83' Sanè, 71' Aaronson, 85' Lewandowski

AMMONITI: -

ESPULSI: -

NOTE: recupero 1'

La cronaca in 8 momenti

12 - LEWANDOWSKIIII!! BAYERN AVANTI!! Palla da una parte, Kohn dall'altra: il polacco ritrova la rete e porta in vantaggio i suoi!

21 - ANCORA LEWANDOWSKIIII!! 2-0 BAYERN!! Stessa identica esecuzione rispetto al penalty precedente: i tedeschi scappano via!!

23 - LEWANDOWSKIIII!!! TRIPLETTAAAA E QUALIFICAZIONE IN TASCA!! Palla fantastica di Muller ancora per il polacco che vince un contrasto, calcia sul palo e ribadisce poi in porta!!

31 - GNABRYYYYY!! E SONO 4!! BAYERN STRARIPANTE!! Camara commewtte una gigantesca sciocchezza al limite della propria area e si fa rubare il pallone da Coman, che allarga subito a destra in area per Gnabry: il tiro passa sotto il corpo di Kohn e si insacca!

54 - MULLEEEEEERRRR!!! E SONO 5!! Bellissimo il gol del tedesco, che riceve da Sanè al limite, si gira in un fazzoletto e batte ancora Kohn!! Delirio Bayern!!

71 - KJAERGAARD!! CHE BELLISSIMO GOL!!! Aaronson con una grande giocata libera il compagno all'altezza del vertice corto sinistro dell'area di rigore: Kjaergaard opta per liberare un siluro di collo esterno, che lascia impietrito Neuer e finisce in rete!

83 - MULLEEEEEERR!! ALTRO GOL E PUNTEGGIO TENNISICO!! SONO 6!! Uno due perfetto tra Muller e Lewandowski a scavalcare il centrocampo, palla poi a Sanè che tocca di nuovo per il tedesco. Conclusione perfetta e Kohn battuto!

85 - SANEEEEE!! E SONO 7!!! Ennesima sciocchezza colossale del Salisburgo, il Bayern ripropone in avanti e trova il gol sull'asse Lewandowski-Sanè!

Il momento social

MVP

Il migliore - LEWANDOWSKI: record e gol, a ricordare a tutti le sue trascendentali qualità. Archivia la pratica con una tripletta in avvio di gara e scrive altri record della storia del calcio: uno così può tutto, all'infinito e oltre.

Il peggiore - WOBER: due rigori concessi per due sciocchezze colossali. Viene sommerso dalle folate del Bayern senza capirci mai niente: questa serata sarà il suo incubo per chissà quanto tempo...

A breve il report completo...

Lewandowski è una leggenda: rivivi il gol 300 in Bundesliga

Bundesliga Bayern stoppato dal Leverkusen, non basta Süle: è 1-1 05/03/2022 A 14:15