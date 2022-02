Chelsea e Lille; le due squadre si sfideranno il 22 febbraio alle ore 21 e la partita offrirà sicuramente un calcio propositivo e spettacolare, com'è nella natura delle due squadre. I Blues vengono dal pareggio beffa contro lo Zenit che li hanno fatti scivolare al secondo posto nel girone dietro la Lille ha chiuso 1° nel gruppo G davanti a Salisburgo, Siviglia e Wolfsburg. Tra le fila francesi, c'è anche Botman: difensore finito nel mirino del Milan. Si apre il sipario degli ottavi di finale di Champions League per; le due squadre si sfideranno il 22 febbraio alle ore 21 e la partita offrirà sicuramente un calcio propositivo e spettacolare, com'è nella natura delle due squadre. Ivengono dal pareggio beffa contro lo Zenit che li hanno fatti scivolare al secondo posto nel girone dietro la Juventus , mentre ilha chiuso 1° nel gruppo G davanti a Salisburgo, Siviglia e Wolfsburg. Tra le fila francesi, c'è anche: difensore finito nel mirino del Milan.

Chelsea-Lille: probabili formazioni

CHELSEA (3-4-2-1): É.Mendy; Christensen, Thiago Silva, Rüdiger; Azpilicueta, Kovacic, Jorginho, Marcos Alonso; Ziyech, Havertz, Lukaku. All. Touchel

LILLE (4-4-2): Grbic; Çelik, Fonte, Botman, Gudmudsson; Weah, André, Onana, Bamba; David, Ben Arfa. All. Jocelyn Gourvennec

Arbitro: -

STATISTICHE

Chelsea e Lille si sono incontrati solo una volta nella competizione europea: la Champions League 2019/20 con la squadra inglese che ha vinto entrambi gli scontri della fase a gironi per 2-1.

Il Chelsea ha perso solo uno dei suoi precedenti 10 incontri casalinghi in Europa contro squadre francesi (6V 3P), una sconfitta 1-2 contro il PSG nel marzo 2016 con i Blues che finirono eliminati dalla Champions League.

Il Lille è alla sua seconda partita alla fase di eliminazione di Champions League e la prima dopo la sconfitta all'andata e al ritorno contro il Man. United nel 2006/07, quando hanno perso 1-0 in entrambe le occasioni.

Il Lille (7) arriva a questo turno come la squadra che ha segnato meno gol come leader del gruppo dopo Leicester City e Atlético Madrid nel 2016/17 (entrambi con 7). Jonathan David ha segnato tre di quei sette gol, segnando esattamente uno in ciascuna delle sue ultime tre partite di Champions League. Il giorno della partita, avrà 22 anni e 39 giorni e, se segna, Lionel Messi (21 anni e 155 giorni nel novembre 2008) sarà l'unico giocatore non europeo a segnare in quattro partite consecutive nella competizione a un'età più giovane del canadese.

Comprese le finali, il manager del Chelsea Thomas Tuchel ha superato il 73% dei turni a eliminazione diretta di Champions League (8/11), con solo tre manager che hanno un rapporto migliore tra quelli che hanno giocato almeno 10 turni ko nella competizione: Vicente del Bosque (80 - 8/10), Josef Heynckes (86% - 12/14) e Zinedine Zidane (88% - 14/16).

DOVE VEDERLA IN TV

Chelsea-Lille sarà visibile su Sky Sport Uno (202 del satellite), Sky Sport 4K (213 del satellite) e Sky Sport (252 del satellite); inoltre, è possibile seguire la diretta streaming attraverso Sky Go.

