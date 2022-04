Diego Simeone (City-Atletico 1-0)

"Nel primo tempo non abbiamo giocato come volevamo, non riuscivamo a uscire. Nella ripresa un po' meglio, abbiamo cercato un contropiede importante. Il City è la migliore del mondo, in casa sua ha fatto 60 gol in 20 partite. Ognuno gioca per come può fare, per andare avanti al meglio. Sicuramente sarà molto difficile".

SULLE DIFFICOLTA’ IN CASA

"Perché il calcio è bello, fuori casa sembra sempre più difficile. Nelle ultime settimane abbiamo fatto meglio, ma cercheremo di competere contro una squadra fortissima, che è un piacere vedere. Noi cercheremo di giocare quella partita per cambiare le cose. Sono due partite in una, per ora abbiamo finito il primo tempo, vediamo il secondo".

Pep Guardiola (City-Atletico 1-0)

"Abbiamo intuito che avrebbero giocato 5-3-2, poi si sono adattati e sono diventati 5-5-0. Nella preistoria, oggi e tra centomila anni è molto difficile attaccare un 5-5-0, non ci sono spazi. Loro sono forti, siamo piccoli e leggeri – ha detto Guardiola dopo la partita – Bisogna avere pazienza. A metà tempo gli ho detto che stavamo bene. La partita nel secondo tempo si è rotta. E già intuisco che sarà una partita simile a quella che giocheremo a Madrid. E' stata una partita molto serrata, molto difficile, loro sono dei maestri nel difendere tutti insieme. Non abbiamo concesso occasioni, siamo stati pazienti e abbiamo segnato il gol. Peccato che ne abbiamo avute altre due da Kevin de Bruyne e in alla fine andiamo a Madrid solo con un 1-0. Andremo lì per provare a vincere e sarà difficile, come sempre".

SU FODEN

"Ottime giocate tra le linee, è profondo e ha questa capacità di saper trovare il passaggio giusto. Ha molta energia, è speciale nel dare forza al gioco ed è stato decisivo stasera, vedremo tra 7 giorni”.

Jurgen Klopp (Benfica-Liverpool 1-3)

Il Benfica aveva una strategia chiara, ci pressavano alti e non era facile trovare gli spazi. Dovevamo avere calma e attaccare la profondità. Loro hanno combattuto alla grande, ci sono stati minuti in cui hanno difeso molto bene e hanno avuto momenti buoni. Il 2-0 era un buon risultato su questo campo, ma non potevamo pensare che non avrebbero avuto chance. La partita è stata più aperta di quanto avremmo voluto, dovevamo mantenere equilibrio e loro hanno avuto alcune occasioni. Volevamo segnare di più, il loro portiere è stato il migliore in campo e se avessimo segnato lo 0-3 all’intervallo sarebbe stato giusto. Conosciamo meglio l’avversario, siamo a metà dell’eliminatoria e saremo pronti per il ritorno, cercando di completare l’opera in casa”.

SU LUIZ DIAZ

È un top player e in questa atmosfera, che per lui era un derby, ha fatto molto bene. Ha preparato il secondo gol di Mané a livello mondiale. Ha segnato il terzo gol, è una gioia lavorare con lui, sono molto contento che sia sotto contratto”.

