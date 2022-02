Champions League

Il Bayern Monaco viene tremendamente spaventato da un Red Bull Salisburgo arrembante e ricco di risorse, in vantaggio al 21' con Adamu, che all'81' sfiora il gol del raddoppio a porta vuota. La formazione sperimentale di Nagelsmann, che non riesce a metabolizzare l'assenza di Leon Goretzka, è bruttina ma riesce comunque a raddrizzarla allo scadere con l'ex Juventus Coman. Finisce 1-1 alla Red Bull Arena. Ritorno all'Allianz Arena martedì 8 marzo.

Red Bull Salisburgo - Bayern Monaco Credit Foto Getty Images

Il tabellino

RED BULL SALISBURGO-BAYERN MONACO 1-1

Red Bull Salisburgo (4-3-1-2): Köhn; Kristensen, Solet, Wöber, Ulmer; Capaldo, Camara, Seiwald (80' Sucic); Aaronson; Okafor (12' Adamu), Adeyemi (87' Kjærgaard). All.: Jaissle.

Bayern Monaco (3-4-2-1): Ulreich; Pavard, Süle, Hernandez; Gnabry (77' Choupo-Moting), Kimmich, Tolisso (80' Sabitzer), Coman; Müller, Sané; Lewandowski. All.: Nagelsmann.

Arbitro: Michael Oliver (Inghilterra).

Gol: 21' Adamu (RBS), 90' Coman (B).

Assist: Adeyemi (RBS, 1-0), Müller (B, 1-1).

Note - Recupero: 1+4. AmmonitI: Coman, Sabitzer.



Il gol da subentrato di Chikwubuike "Junior" Adamu al 21' è il più veloce (a livello di minutaggio) da parte di un subentrato a inizio partita da quello di Thierry Henry contro lo Sparta Praga (anch'esso arrivato al 21').

La cronaca della partita in 12 momenti chiave

10' - GNABRY CONCLUDE COL MANCINO DA OTTIMA POSIZIONE! Grandissima parata da parte di Köhn, che si allunga e respinge la sfera. La prima, grande occasione del match è per il Bayern Monaco!

12' - OKAFOR SI FA MALE E CHIEDE IL CAMBIO! Brutta tegola in attacco per il Red Bull Salisburgo: al suo posto entra Adamu.

21' - GOL DEL RED BULL SALISBURGO CON ADAMU! Proprio lui, il neoentrato! Aaronson riceve lungo, sulla destra, dalla difesa e mette al centro dove il tentativo di stop di Adeyemi si trasforma in un tocco smarcante per Adamu, che col destro insacca sotto l'incrocio dei pali: 1-0!

Adamu festeggia il gol in Red Bull Salisburo-Bayern Monaco - Champions League 2021/2022 Credit Foto Getty Images

24' - AARONSON SEMINA IL PANICO IN AREA! Sinistro in girata e in caduta: palla potente, respinta questa volta da Ulreich: Red Bull Salisburgo scatenato!

30' - DIAGONALE BASSO DI SANE! Palla che fa la barba al palo. Buon tentativo del Bayern.

45' - PAVARD SI ADDORMENTA SU RIMESSA LATERALE MORBIDA! Adeyemi, in pressing, cade in area. I giocatori del Red Bull Salisburgo chiedono il penalty, che però non c'è. Che rischio per il Bayern Monaco, però!

47' - COMAN! Bel destro a giro dalla distanza: palla di poco alta sopra l'incrocio dei pali.

73' - COMAN FA IL DIAVOLO A QUATTRO SULLA SINISTRA! Sterzata e conclusione potente e rasoterra sul primo palo: grandissima risposta da parte del solito Köhn!

76' - DOPPIO MIRACOLO KÖHN-KRISTENSEN, che insieme, con tenacia e cuoresalvano sulla linea una conalcusione a botta sicura di Sané su suggerimento di Coman!

81' - DOPPIA, CLAMOROSA CHANCE PER IL RED BULL SALISBURGO! Adeyemi impegna Ulreich alla respinta coi piedi, quindi il tentativo a porta vuota di Adamu viene disperatamente salvato da Pavard! Austriaci vinicinissimi al 2-0!

86' - CHOUPO-MOTING IN ELEVAZIONE! Palla che esce di pochissimo: il Bayern sfiora il pari!

90' - GOL DEL BAYERN CON COMAN! Kimmichch, dalla destra, scodella un pallone su cui Müller fa sponda di testa servendo l'ex Juventus, che insacca di giustezza: 1-1!

Coman festeggia il gol in Red Bull Salisburo-Bayern Monaco - Champions League 2021/2022 Credit Foto Getty Images

Il migliore

Camara. Nella metà campo del Red Bull Salisburgo le prende tutte. Il maliano classe 2000, redice dalla Coppa d'Africa, sarà certamente oggetto del desiderio di mercato da parte delle "big" d'Europa nella prossima estate.

Il peggiore

Süle. Male al centro della difesa del Bayern: troppe distrazioni, troppi interventi "bucati". Non da lui, insomma.

