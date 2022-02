Champions League: la prima italiana a scendere in campo sarà l'Inter e dovrà vedersela con un avversario assai proibitivo: il Liverpool di Klopp. Sicuramente una partita difficile, da affrontare con la testa giusta per i ragazzi di Simone Inzaghi. Sicuro assente, sia per la gara di andata che di ritorno, sarà Barella che è stato squalificato per due giornate nella partita contro il Real Madrid; qualche piccola speranza, invece, per Bastoni che ha subito una Torna il grande spettacolo targato: la prima italiana a scendere in campo saràe dovrà vedersela con un avversario assai proibitivo: ildi Klopp. Sicuramente una partita difficile, da affrontare con la testa giusta per i ragazzi di. Sicuro assente, sia per la gara di andata che di ritorno, saràche è stato squalificato per due giornate nella partita contro il Real Madrid; qualche piccola speranza, invece, perche ha subito una distorsione alla caviglia ma proverà il recupero lampo per esserci nella partita più importante della stagione.

Inter-Liverpool: probabili formazioni

INTER (3-5-2): Handanovic; Skriniar, de Vrij, Bastoni; Dumfries, Vidal, Brozovic, Çalhanoglu, Perisic; Lautaro, Dzeko. All. Simone Inzaghi

LIVERPOOL (4-3-3): Alisson; Alexander-Arnold, Matip, van Dijk, Robertson; Fabinho, J.Henderson, N.Keïta; Salah, Diogo Jota, Mané. All. Jürgen Klopp

DOVE VEDERLA IN TV

Inter-Liverpool sarà visibile in esclusiva su Amazon e si giocherà a San Siro il 16 febbraio alle ore 21.00. Il match, inoltre, sarà disponibile in live streaming e on demand su Prime Video, inclusi con l’abbonamento Amazon Prime, senza costi aggiuntivi.

