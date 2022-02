Champions League

Quindici minuti risoluti e col sorriso. È stata una conferenza stampa densa e al tempo stesso rapida, quella di Jürgen Klopp, che ha presentato con estrema chiarezza il match di andata degli ottavi di finale di Champions contro l'Inter a San Siro , in programma mercoledì 16 febbraio alle 21.

Inter tra blasone e presente

"Il blasone non credo conti nella competizione che manda in campo il meglio del meglio del calcio continentale. Del presente. Penso che l'Inter sia un'ottima squadra allo stato dell'arte, quella più forte in Italia, e non ha bisogno di aggrapparsi al passato. Dal canto nostro, le sei vittorie nel girone di qualificazione non avranno più valore e, per prevalere, dovremo fare due ottime partite"

Sul cambio delle regole: niente più gol in trasferta

"Onestamente non so se influirà e quanto potrà cambiare il volto di tante doppie sfide europee. Sinceramente a me piaceva come regola e non so darmi una spiegazione del perché l'abbiano tolta. Detto questo, la risposta resta sempre la stessa: per vincere dobbiamo disputare due grandi partite, indipendentemente da tutto".

Su Mané e Salah

"Sono contento che siano tornati in campo in Premier subito dopo la finale di Coppa d'Africa che li ha messi di fronte l'uno all'altro. E l'hanno fatto subito dimostrando grandissima tenuta fisica e mentale. Ma da due professionisti come loro me l'aspettavo. Sono davvero felici di averli a disposizione e al massimo".

Quale giocatore toglierebbe all'Inter oltre all'assente Barella?

"Non ho dubbi e rispondo Ivan Perisic. Per fantasia, tecnica e atletismo. Lo conosco bene: ai tempi del Borussia Dortmund, insieme abbiamo fatto il double in Germania, so quanto può dare ad averlo in squadra. Barella (squalificato, ndr)? Un fuoriclasse, ma al suo posto ci sarà Vidal: mica male".

