Simone Inzaghi ha presentato così la sfida nell'abituale conferenza stampa della vigilia: L'Inter si presenta di nuovo agli ottavi di finale di Champions League - orfana di Barella squalificato ma con un Alessandro Bastoni ormai recuperato - e incrocia il quotatissimo Liverpool del santone Jurgen Klopp. Andata mercoledì sera alle 21.00 allo Stadio San Siro.ha presentato così la sfida nell'abituale conferenza stampa della vigilia:

Sulle squadre inglesi

"Sono forti, a parte il Chelsea che ha perso il primato del girone all'ultima giornata, sono tutte leader. Il Liverpool è tra le più forti, noi meritiamo di giocare queste partite, da anni non giocavamo un ottavo, ce la giocheremo con le nostre armi"

Pronostico

"Il Liverpool sulla carta è favorito, ma le gare vanno affrontate, dobbiamo proporre il nostro gioco con la testa libera. La determinazione farà la differenza e noi ne abbiamo da vendere"

Fiducia

"I segnali che mi dà la squadra, sabato abbiamo fatto un'ottima partita contro un Napoli molto forte, nel primo tempo abbiamo fatto una partita normale quando in queste sfide serve di più. Siamo rimasti in gara nonostante il rigore e nella ripresa siamo rientrati con enorme voglia di vincere. Sono fiducioso, non partiamo battuti"

Lautaro o Sanchez?

"Hanno tutti le stesse possibilità di giocare domani, abbiamo affrontato partite intense, due giocheranno, uno entrerà in corso. Domani deciderò, ma ho la fortuna di avere giocatori maturi che accettano le scelte. Cerco di farli ruotare per recuperare energie, soprattutto quelle mentali"

Sul recupero di Bologna

"Lo accetto come l'ho accettato negli anni precedenti. Anche alla Lazio era successo. Al momento la nostra priorità si chiama Liverpool"

La voglia

"Il primo step era quello di arrivare agli ottavi, adesso abbiamo di fronte un top club con individualità fortissime. Ce la giocheremo con le nostre motivazioni, sapendo che in determinate gare non puoi lasciare nulla al caso"

