Champions League

La bolgia di un Meazza al 75% di capienza riconsegna all'Inter le chiavi del suo destino europeo: con la vittoria per 3-1 sulla rivelazione Sheriff, i Nerazzurri si rimettono in corsa per la qualificazione agli ottavi del calcio che conta.

Ma la nuova sicurezza conquistata dai Nerazzurri questa sera non è forgiata esclusivamente dalla pura natura numerica, ma anche da quella psicologica: sul campo, si sono finalmente innescati i meccanismi che hanno reso e rendono tutt'ora i Nerazzurri una squadra al vertice del campionato.

Due lampi di Dzeko (autore di un gol e un assist) hanno spezzato lo stallo che vedeva i Nerazzurri sul fondo della classifica con zero gol segnati in due partite. I primi tre punti della campagna europea sotto la gestione Inzaghi infondono nuova linfa creativa nella matrice nerazzurra, che ora fiuta le code delle due concorrenti in avanti.

Analizziamo ora lo scenario del girone dei Nerazzurri.

La classifica del girone D

In prima piazza rimane lo Sheriff: la compagine moldava è riuscita a replicare la sua filosofia di gioco anche a San Siro, pur non trovando la medesima fortuna del Bernabeu. La squadra allenata da Vernydub si mantiene in testa con 6 punti in virtù del vantaggio nello scontro diretto sui blancos.

In seconda posizione infatti, a parimerito di punti, troviamo il Real Madrid di Carlo Ancelotti; la banda merengue di Carlo Ancelotti; la banda merengue ha demolito lo Shakhtar di De Zerbi sull'ostico campo ucraino, scuotendosi dal blackout di settimana scorsa contro uno Sheriff corsaro.

Appena dietro ecco l'Inter di Inzaghi, che a quota 4 punti paga la partenza ad handicap delle prime due giornate, ma può sperare in un brillante ritorno di girone grazie alla fiducia e alla fluidità ritrovate questa sera.

Discorso di qualificazione difficile per lo Shakhtar, che con un solo punto maturato in tre partite dovrebbe vincere almeno due delle prossime tre gare, sperando in un miracolo sugli altri campi.

SQUADRA PUNTI DIFFERENZA RETI 1. SHERIFF 6 +1 2. REAL MADRID 6 +5 3. INTER 4 +1 4. SHAKHTAR 1 -7

Il cammino dell'Inter verso la qualificazione

Analizzando le concorrenti, sono due i fattori che ci spingono a credere nella qualificazione dell'Inter: innanzitutto, con la netta sconfitta subita a San Siro, la favola Sheriff si è finalmente sgonfiata. Secondo, il Real Madrid ha lasciato più punti per strada di quanto ci aspettavamo, e dovrà convivere con una pressione maggiore rispetto ai pronostici dell'avvio.

I Nerazzurri potranno dettare nuovamente legge sugli Sceriffi - squadra ormai privata di qualsiasi inerzia favorevole - sfruttando l'incontro ravvicinato. Il copione del resto, era già stato scritto all'uscita del calendario: l'Inter avrebbe costruito le fondamenta della propria qualificazione a cavallo di andata e ritorno del girone, guadagnando trazione nei due incontri consecutivi contro dei moldavi in caduta libera.

Tre punti ulteriori proietterebbero l'Inter in una zona sicura: lo Shakhtar di De Zerbi, indipendentemente dal risultato col Real Madrid, rimarrebbe a distanza di sicurezza.

Lo Sheriff, con tutta probabilità, andrà incontro a una sentenza nella penultima giornata contro i Blancos, che di certo non abbasseranno la guardia come all'andata. Lo spartiacque per la squadra di Ancelotti sarà proprio la prossima partita contro lo Shakhtar: una vittoria permetterebbe ai Galacticos di arrivare all'appuntamento finale con l'Inter potendo contare su un comodo margine d'errore; i Blancos ad oggi godono anche di un netto vantaggio nella differenza reti. In caso contrario, un Real con le spalle al muro potrebbe anche rischiare di cedere il primo slot ai nerazzurri.

Il calendario dell'Inter

SHERIFF-INTER, 3 NOVEMBRE

INTER-SHAKHTAR DONETSK, 24 NOVEMBRE

REAL MADRID-INTER, 7 DICEMBRE

