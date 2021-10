Shakhtar Donetsk-Real Madrid Credit Foto Getty Images

Il tabellino

Liga 200 nella Liga, Karim Benzema: un fuoriclasse sottovalutato 23/09/2021 A 15:47

SHAKHTAR DONETSK-REAL MADRID 0-5

Shakhtar Donetsk (4-2-3-1): Trubin voto 5.5; Dodô 4, Marlon 5.5, Kryvtsov 4, Ismaily 6 (75' Kornienko 6); Maycon 4.5, Fernando 5.5 (74' Mudryk 6); Tetê 5 (46' Marlos 5), Alan Patrick 5 (79' Stepanenko sv), Solomon 5.5 (46' Marcos Antônio 4.5); Pedrinho 4.5. All.: De Zerbi 4.

Real Madrid (4-3-3): Courtois voto 7; Lucas Vazquez 7, Eder Militão 6.5 (87' Vallejo sv), Alaba 6.5, Mendy 7 (69' Marcelo 6.5); Kroos 6.5 (78' Valverde 6), Casemiro 6.5, Modric 7.5 (78' Camavinga 6); Rodrygo 8 (78' Asensio 7), Benzema 8, Junior Vinicius 8.5. All.: Ancelotti 8.

Arbitro: Srdan Jovanovic (Serbia)

Gol: 37' aut. Kryvtsov (R), 51' e 56' Junior Vinicius (R), 65' Rodrygo (R), 91' Benzema (R).

Assist: Modric (R, 0-2), Benzema (R, 0-3), Junior Vinicius (R, 0-4), Asensio (R, 0-5).

Note - Recupero: 0+3. Ammonito: Marcos Antônio.

Il momento social

Centesima apparizione in Champions League per Marcelo.

La cronaca della partita in 11 momenti chiave

4' - KROOS! Conclusione dalla distanza: Trubin è costretto ad allungarsi per respingere.

7' - JUNIOR VINICIUS! Il brasiliano entra in area e libera il destro rasoterra: Trubin in respinta!

37' - AUTOGOL CLAMOROSO DELLO SHAKHTAR DONETSK CON KRYVTSOV! Il capitano arancio nero, su lancio dalla destra di Lucas Vazquez, nel tentativo di anticipare Benzema, infila il proprio portiere Trubin con una spaccata in controbalzo: 0-1 Real Madrid!

Real Madrid, esultanza all'autorete dello Shakhtar Donetsk con Keyvtsov, Champions League 2021-2022 (Getty Images) Credit Foto Getty Images

42' - BENZEMA! Bolide mancino di controbalzo dai 20 metri sugli sviluppi di un corner: grandissima respinta di Trubin!

51' - GOL DEL REAL MADRID CON JUNIOR VINICIUS! Pessima rimessa laterale dello Shakhtar con Dodô, palla recuperata da Benzema e filtrante illuminante di Modric per il brasiliano, che parte in posizione regolare e fulmina Trubin!

Real Madrid Credit Foto Getty Images

56' - GOL DEL REAL MADRID CON JUNIOR VINICIUS! Il brasiliano, dopo l'appoggio di Benzema, salta ben tre difensori dello Shakhtar prima di insaccare alle spalle di Trubin. Che giocata! E' 0-3!

Real Madrid. Credit Foto Getty Images

65' - GOL DEL REAL MADRID CON RODRYGO! Azione in velocità e sul velluto: Benzema sulla sinistra per Junior Vinicius e palla al centro per l'accorrente Rodygo che, a rimorchio, trafigge Trubin: 0-4!

68' - DOPPIO MIRACOLO DI COURTOIS! Prima sul tiro sporco di Fernando, poi sulla successiva conclusione di Marlos. Sfortunato, qui, lo Shakhtar Donetsk.

70' - BENZEMA! Mette a sedere tutti in area Shakhtar: grande intervento di Trubin in uscita bassa!

90'+1 - GOL DEL REAL CON BENZEMA! Palla scodellata da Asensio e destro all'angolino, di piatto, dell'attaccante francese di origini algerine: 0-5!

Benzema Credit Foto Getty Images

90'+3 - MUDRYK A TU PER TU CON COURTOIS! Uscita esemplare di Courtois!

Il migliore

Junior Vinicius. Prestazione spettacolare: doppietta e assist vincente per Rodrygo. Il gol dello 0-3 è da stropicciarsi gli occhi con tutti quei dribbling. Talento strepitoso.

Il peggiore

Kryvtsov. Autogol da Gialappa's band e confusione totale (insieme, va detto a un disastroso Dodô) nella retroguardia arancionera.

Ancelotti su Benzema: "Come il vino, invecchiando migliora"

Calciomercato 2020-2021 Real Madrid allo scoperto per Mbappé: 160 milioni al PSG 24/08/2021 A 20:30