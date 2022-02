la Juventus del derby dovrebbe essere favorita martedì, Non è per scaramanzia o per gufaggine: "é". Perché mai, o in base a quali misteriosi algoritmi, contro il Villarreal , nell’andata degli ottavi di Champions? Nel 2019, con Massimiliano Allegri e Cristiano Ronaldo venne eliminata nei quarti dall’Ajax; nel 2020, con Maurizio Sarri e Cristiano, proprio negli ottavi dal Lione; nel 2021, con Andrea Pirlo e Cierre, ancora negli ottavi dal Porto. E allora: por qué?

Unai Emery, ne ha alzate ben quattro: quella di Danzica e tre con il Siviglia. Non solo: sabato, in campionato, i gialli Arnaut Danjuma, un puntero olandese che, fra andata e ritorno, ne aveva inflitti tre all’Atalanta. I fatturati pesano, il campo conta. Per la cronaca, e per la storia, il Villarreal ha vinto l’ultima Europa League, ai rigori sul Manchester United. E il suo allenatore,, ne ha alzate ben quattro: quella di Danzica e tre con il Siviglia. Non solo: sabato, in campionato, i gialli erano di scena a Granada; 4-1 , tripletta di, un puntero olandese che, fra andata e ritorno, ne aveva inflitti tre all’Atalanta.

Paulo Dybala, problemini alla coscia sinistra. Chi l’avrebbe mai detto. Alla terza partita di fila, quando ci arriva, dà sempre l’impressione di pensare se giocherà la quarta. Contro il Toro ha corricchiato, tocchettato lontano dal cuore dell’ordalia. Il rientro di Danilo garantisce, almeno, un cerotto: centrale d’emergenza con Matthijs De Ligt? E’ stato il derby degli stopper, il batavo e il brasiliano (Bremer). Allegri si attacca al tram della strisciolina di 7 successi e 5 pari. Non ha più Cristiano, ha perso Federico Chiesa, non sa ancora che difesa schierare. "Salta" pureChi l’avrebbe mai detto. Alla terza partita di fila, quando ci arriva, dà sempre l’impressione di pensare se giocherà la quarta. Contro il Toro ha corricchiato, tocchettato lontano dal cuore dell’ordalia. Il rientro di Danilo garantisce, almeno, un cerotto: centrale d’emergenza con Matthijs De Ligt? E’ stato il derby degli stopper, il batavo e il brasiliano (Bremer).

La Juventus ha frenato di brutto sul piano del gioco: quel poco, intendo, che cominciava ad affiorare. Il peccato mortale è stato credere, come ai tempi del Marziano, che sarebbe bastato un rinforzo, non dico per migliorare tutti, ma per cambiare tutto. Fra parentesi, Dusan Vlahovic ha 22 anni ed è "vergine" di Champions. Ha debuttato il 6 febbraio allo Stadium, gol e molto altro al Verona, poi alti e bassi fino alla sostituzione con il Toro, venerdì sera. E Denis Zakaria? Come il serbo, bel gol all’Hellas ma poi dentro e fuori, fuori e dentro.

servirebbero un centrocampo con più idee e più pressing; e una Maginot meno bassa. Esaurito il filone di Miralem Pjanic, smarrito Juan Cuadrado (era lui, il "regista occulto") e con Giornalisti vil razza d’annata o dannata (compreso il sottoscritto, naturalmente): nel giro di due settimane siamo già qui a rimangiarci le coccole anticipate con servile trasporto. Tanto, nel dubbio, pagherà l’allenatore. Che, beninteso, ha le sue colpe: e non sono lievi. L’attacco non tira - in senso letterale - e il k.o. della Joya costringe subito a smontare il tridente. Parlando in generale: che senso ha, o aveva, affiancare Alvaro Morata a Vlahovic e Dybala se poi li si obbliga a "terzineggiare"? In casi del generee una Maginot meno bassa. Esaurito il filone di Miralem Pjanic, smarrito Juan Cuadrado (era lui, il "regista occulto") e con Leonardo Bonucci disponibile ma destinato alla panchina , chi lancia, chi governa? Tra Dea e Toro, Madama ha segnato esclusivamente da calcio d’angolo, di testa (Danilo, De Ligt).

Orfano di Gerard Moreno, il Villarreal si raccoglie attorno al mestiere di Raul Albiol. E’ la classica formazione serpente. Ondeggia, s’imbosca, sembra appisolarsi e, d’improvviso, morde. Quarto posto, quarti d’Europa e Coppa Italia: alla Juventus non rimane altro. Ad Allegri, male che vada, nove milioni l’anno fino al 2025. Complimenti.

