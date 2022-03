Giorgio Chiellini e Paulo Dybala sono stati ufficialmente convocati, Leonardo Bonucci – invece – si accomoderà in tribuna, così come Alex Sandro. A due giorni esatti dall’ottavo di ritorno di Champions League sono stati ufficialmente convocati,– invece – si accomoderà in tribuna, così come Alex Sandro. A due giorni esatti dall’ottavo di ritorno di Champions League contro il Villarreal , la Juventus è tornata in campo per preparare la sfida che mette in palio il passaggio del turno ai quarti di finale, primo obiettivo di una Juventus in piena corsa per la finale di Coppa Italia e – complice i 15 risultati utili consecutivi in Serie A – anche per lo Scudetto.

Leonardo Bonucci non ha dunque recuperato dal problema al polpaccio e riposerà per provare ad essere in campo contro la Salernitana, ultimo test utile in vista del doppio spareggio mondiale per non ha dunque recuperato dal problema al polpaccio e riposerà per provare ad essere in campo contro la Salernitana, ultimo test utile in vista del doppio spareggio mondiale per strappare il pass per Qatar 2022 con la Nazionale di Mancini

Indisponibili anche Denis Zakaria, vittima di un infortunio muscolare ad Empoli e che darà forfait alla pari di Bonucci, e Alex Sandro Chi invece è riuscito a "sfangarla" sono Paulo Dybala e Giorgio Chiellini, il capitano bianconero e la Joya hanno praticamente smaltito i rispettivi acciacchi muscolari guadagnando la convocazione. Un loro impiego dal primo minuto appare assai improbabile, anche se – vista l’emergenza dietro – Chiellini potrebbe anche chiedere ad Allegri di schierarlo dal primo minuto. Per il resto la formazione è praticamente fatta con Danilo, De Ligt, Rugani (favorito su Chiellini) e De Sciglio in difesa; Cuadrado, Arthur, Locatelli e Rabiot in mediana e il tandem Morata-Vlahovic a guidare l’attacco. Convocato anche il giovane Miretti.

