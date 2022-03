Dopo l’1-1 dell’andata al Madrigal , la Juventus si gioca la qualificazione ai quarti di finale di Champions League davanti al pubblico amico dell’Allianz Stadium. La squadra di Allegri, proverà ad invertire un trend che negli ultimi 3 anni l’ha vista uscire di scena sempre agli ottavi di finale contro Ajax, Lione e Porto.

I bianconeri, che recuperano – almeno per la panchina, sia capitan Chiellini che Paulo Dybala – dovranno vincere per passare il turno. In casa di parità, in virtù del nuovo regolamento, la sfida andrà ai supplementari. Vediamo insieme i calciatori titolari, le riserve, gli infortunati, gli squalificati e i dubbi di formazione di questa sfida delicatissima di Coppa Campioni.

Ad

Probabili formazioni

Liga Il Villarreal passa l'esame pre Juventus, decide Parejo UN GIORNO FA

Juventus (4-4-2): Szczęsny; Danilo, Bonucci, De Ligt, Alex Sandro; Cuadrado, Locatelli, Arthur, Rabiot; Morata, Vlahovic. All. Allegri

Villarreal (4-4-2): Rulli; Foyth, Albiol, Pau Torres, Pedraza; Chukwueze, Capoue, Parejo, Yeremi Pino; Lo Celso, Danjuma. All. Emery

Juventus-Villarreal, dove vederla in tv: match in esclusiva su Amazon Prime

Juventus-Villarreal, mercoledì 16 marzo, sarà trasmessa in diretta e in esclusiva su Amazon Prime Video con collegamento a partire dalle 19:30.

Allegri: "Rinnovo Dybala? Ha 29 anni, è un uomo... Non servono consigli"

Le statistiche OPTA

La Juventus non ha vinto nessuna delle ultime sette gare di andata a eliminazione diretta di UEFA Champions League (3 pareggi e 4 sconfitte), uscendo dalla competizione in quattro delle ultime cinque edizioni. Tuttavia, l’ultima qualificazione dei bianconeri è arrivata contro una squadra spagnola, l’Atletico Madrid nel 2018-19.

La Juventus ha perso solo tre delle 23 partite giocate in casa in Champions League contro rivali spagnole in Champions League (12 vittorie, 8 pareggi), mantenendo la porta inviolata in sette delle ultime nove di queste gare. Questa è anche la prima volta che il Villarreal sfida la Juventus sul proprio campo, in una qualsiasi competizione europea.

Quattro delle cinque partite del Villareal negli ottavi di finale di UEFA Champions League si sono concluse con un risultato di parità, la squadra spagnola si è qualificata in entrambe le occasioni in cui ha giocato gli ottavi di Champions League, eliminando i Rangers nel 2005-06 e il Panathinaikos nel 2008 -09.

Il Villarreal ha vinto le ultime due trasferte di Champions League, lo stesso numero di vittorie ottenute nelle precedenti 15 (5 sconfitte 8 pareggi). Tuttavia, gli spagnoli hanno sempre subito gol nelle ultime gare giocate in trasferta in Champions. L’ultima partita a porta inviolata risale al 2008 contro il Manchester United.

La Juventus ha vinto tutte le ultime sei partite casalinghe di UEFA Champions League. Solo in un occasione Chiellini e compagni hanno registrato una striscia di vittorie casalinghe più lunga nella competizione, 10 tra il 1996 e il 1997 (la più lunga striscia di una squadra italiana in Coppa Campioni).

L'allenatore del Villarreal Unai Emery ha vinto 29 gare di Europa League, 14 in più di qualsiasi altro allenatore, e ha alzato il trofeo quattro volte. Tuttavia, in Champions League, lo spagnolo è sempre stato eliminato tutte e tre le volte che ha disputato incontri a fase diretta (Valencia e, due volte, col PSG).

Etienne Capoue ha partecipato a quattro gol nelle ultime quattro partite di Champions League, con il Villarreal (due gol e due assist). Nelle precedenti 11 partite in competizioni europee non aveva realizzato nè gol, nè assist.

Segnando dopo 32” nel match d’andata, Dusan Vlahovic è diventato il terzo giocatore nella storia della UEFA Champions League a segnare nel primo minuto alla sua prima apparizione nella competizione, dopo Andreas Muller (con il Borussia Dortmund contro la Juventus) e Ishak Belfodil (Hoffenheim vs Manchester City).

Scendendo in campo mercoledì Juan Cuadrado, collezionerà la 50a presenza in Champions League con la Juventus. Il colombiano ha fornito 11 assist per il club nella competizione fino ad oggi, dal 2015 ad oggi nessuno, nelle file bianconere, ha fatto meglio.

Dybala: "A -3 da Baggio? È stato un fenomeno, spero di incontrarlo"

Champions League Villarreal-Juve, 5 verità: Vlahovic predestinato, ora va gestito 23/02/2022 A 08:55