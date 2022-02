Chelsea-Lille, match valido per l'andata degli ottavi di finale di Champions League, è terminato sul punteggio di 2-0, frutto delle reti di Havertz e Pulisic. La gara è stata arbitrata da Gil Manzano. Con questo risultato i Blues mettono una seria ipoteca sul passaggio ai quarti di finale.

Qui di seguito i voti ai protagonisti della partita per capire l'andamento della gara.

Le pagelle del Chelsea

MENDY 6 - Sbadigli e poco altro: oggi riposo assoluto, nessuna parata degna di nota.

CHRISTENSEN 6 - Bamba è molto attivo, ma più fumo che arrosto: il danese tiene la linea senza problemi.

THIAGO SILVA 7 - In queste serate tira sempre fuori qualcosa in più. Si porta a casa David in tasca senza faticare: sontuoso.

RUDIGER 6 - Nervoso ad inizio gara, incanala male la foga agonistica sbagliando tanto tecnicamente. Cresce vistosamente col passare dei minuti.

AZPILICUETA 6 - Esperienza al servizio della squadra: la gamba non è quella di una volta, la testa è invecchiata benissimo.

KANTE 7,5 - E' spettacolare vederlo fagocitare il campo al doppio della velocità degli altri. Tuttocampista di inesauribile energia, all'occorrenza uomo l'assist: uno così ti esalta per forza.

KOVACIC 6 - Sembra ormai aver scalzato Jorginho in via definitiva. A Tuchel fa molto comodo il suo dinamismo, anche se oggi poteva imporre un po' più di qualità. Esce per infortunio.

Dal 51' LOFTUS-CHEEK 6 - Meno cervello e molti, molti più muscoli. Sempre presente, sempre ruvido.

MARCOS ALONSO 6 - Qualche patema di troppo dietro, ma sempre bravo a proporsi in fase di spinta.

Dall'80' SARR s.v. - Entra per fare legna nel finale.

ZIYECH 6 - Bello il corner per Havertz, per il resto una gara senza squilli. Comunque sufficiente.

Dal 60' SAUL 5,5 - Costretto a far cose che non gli appartengono: lontani, lontanissimi i fasti dell'Atletico...

PULISIC 6,5 - Sempre vivace, sempre a tratti un po' arruffone. Non regala nessun guizzo particolare fino al gol, facile solo per chi ha i piedi educati come i suoi.

Dall'80' WERNER 6 - Qualche corsa delle sue, ma il tempo è poco per incidere.

HAVERTZ 7 - La partenza è un chiaro messaggio: "Romelu, mettiti in fila". Inizia carico a mille e trova subito il gol, poi lavora bene di reparto.

All. TUCHEL 6,5 - Il Lille c'è, il suo Chelsea di più. Prova convincente e attacco frizzante: lasciasse stare Lukaku, se il resto funziona così bene.

Le pagelle del Lille

JARDIM 6 - Niente da fare sui gol, attento sul resto e sicuro sui rinvii.

CELIK 6 - Tante cose utili, anche se manca una giocata realmente incisiva. Benino anche dietro su Zyiech.

FONTE 5 - Havertz fa il bello e il cattivo tempo, balla troppo e non trova mai riferimenti. Dormitona sul gol del tedesco.

BOTMAN 6 - Gigantesco nella forma e nella sostanza del suo gioco. Dalle sue parti si fa sempre fatica a passare: più che comprensibile che piaccia a Maldini e al suo Milan...

DJALO 5,5 - Costantemente sollecitato, non sempre puntualissimo.

SANCHES 6,5 - protagonista assoluto del primo tempo, nel quale si sobbarca il peso offensivo della squadra. Cala vistosamente alla distanza, ma è ormai tornato ai suoi livelli.

Dall'81' BEN-HARFA 6 - Sacrifixio e abnegazione: ottenerli da lui è già un mezzo miracolo.

XEKA 4,5 - Sovrastato da Kante, che va al doppio di lui: regala tanto, troppo sul piano del dinamismo e della qualità. Non poteva essere la sua serata, ma non si doveva crollare così.

ONANA 5 - Non è un attaccante e si vede terribilmente: si sacrifica nelle fasi di pressing, ma per il resto serve quasi a niente.

Dal 65' YILMAZ 5,5 - Un po' arrugginito, Thiago Silva si mangia anche lui senza fatica.

ANDRE 5,5 - Il meno peggio del centrocampo, ma i dirimpettai sono francamente troppo di più.

BAMBA 6 - Tanto fumo e poco arrosto, ma qualcosa di interessante si è vista. Tanta vivacità, sufficienza meritata.

DAVID 5 - Thiago Silva lo fa sparire come un mago con il coniglio nel cilindro. Non sono serate alla sua portata.

Dall'81' ZEGHROVA s.v. - Non giudicabile.

All. GOURVENNEC 6 - Tutto sommato il suo Lille non scaglia il grande appuntamento, anche se non si contano occasioni degne di nota. La squadra è dinamica e vivace, il problema è l'avversario di almeno tre spanne superiore.

