Una notte da dimenticare per il Paris Saint-Germain. La squadra di Mauricio Pochettino si sta ancora leccando le ferite per la sconfitta in rimonta contro il Real Madrid agli ottavi di Champions League. Una gara di ritorno controllata per 60' da Messi e compagni, fino alla zampata velenosa del solito Karim Benzema. Il 3-2 complessivo condanna la banda parigina all'eliminazione . E come riporta Marca, i segni di una notte maledetta si sarebbero protratti anche nella mesta ritirata verso gli spogliatoi. Alle sfuriate del presidente Nasser Al-Khelaifi nei confronti di arbitri e dipendenti , sarebbe anche seguito un acceso confronto tra i giocatori.