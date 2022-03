La masterclass di Diego Pablo Simeone! È questo il riassunto mega-stringato del ritorno degli ottavi di finale di Champions League a Old Trafford. L’Atletico Madrid fa una partita da vero Atletico Madrid e sbatte fuori la corazzata (di sabbia) Red Devils. Decisivo, dopo l’1-1 dell’andata, il gol di Renan Lodi, ma più che la fase offensiva va elogiata la difesa dei Colchoneros, che in 95’ di fuoco hanno concesso pochissimo a tutto l’arsenale a disposizione di Rangnick. Terza eliminazione consecutiva agli ottavi per CR7, che non riesce a ripetersi contro l’Atletico Madrid dopo quel grandioso exploit fatto con la maglia della Juventus (2019). Il tecnico argentino, invece, dopo Anfield 2020, riesce a violare un altro tempio sacro del calcio inglese.

Renan Lodi (Atlético di Madrid) Credit Foto Getty Images

Tabellino

Manchester United-Atletico Madrid 0-1 (primo tempo 0-1)

MANCHESTER UNITED (4-2-3-1): De Gea; Dalot, Maguire (84' Mata), Varane, Telles; Fred (75' Cavani), McTominay (67' Matic); Elanga (67' Rashford), Bruno Fernandes (67' Pogba), Sancho; Ronaldo. All: Rangnick

ATLETICO MADRID (3-5-2): Oblak; Savic, Gimenez, Reinildo; Llorente, Herrera, de Paul, Koke (80' Kondogbia), R. Lodi; Joao Felix (90' Felipe), Griezmann (93' Correa). All: Simeone

Arbitro: Slavko Vinčić

Gol: 41' R. Lodi

Ammoniti: de Paul, Matic, Herrera, Dalot

Espulsi: nessuno

La cronaca in 6 momenti chiave

13'- OBLAK CON LA TESTA! Cross basso di Bruno Fernandes, taglio flash di Elanga, tap-in sottomisura e respinta con la testa del portiere dell’Atleti.

16'- VOLA DE GEA! Grandissima parata del portiere spagnolo sull’esterno destro da fuori area di Rodrigo de Paul.

34'- ANNULLATO IL VANTAGGIO DI JOAO FELIX! Koke trova Llorente dietro le spalle di Telles, palla rasoterra al centro per Joao Felix, tocco vincente del talento portoghese ma l’arbitro annulla tutto per posizione di offside di Llorente.

41'- RETEEEEEEEEEE! RENAN LODIIIIIIIIII! L’UOMO DEI GOL DECISIVI! 1-0 ATLETICO! Colpo di tacco di Joao Felix, cross morbidissimo con il destro di Griezmann, arriva come un rapace Renan Lodi sul secondo palo e supera Oblak con un colpo di testa molto preciso.

59'- OCCASIONE SANCHO! Azione insistita dei Red Devils, Dalot riesce a trovare il cross, Sancho carica il destro sul secondo palo ma la sua conclusione prende troppa aria e finisce alta.

77'- OBLAK DICE DI NO! Altra bellissima parata del portierone dell’Atleti che sbarra la strada al colpo di testa di Varane.

Il migliore

Renan LODI – Forse non è il migliore pound per pound, ma il suo gol ha un peso specifico che è quasi impossibile calcolare. Inoltre, ci mette anche i polmoni e la garra. La sua serata.

Il peggiore

Alex TELLES – Un telepass difensivo e un danno costante in attacco. Avrà calciato male almeno 5 punizioni potenzialmente pericolose.

Le pagelle

