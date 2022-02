PSG-Real Madrid con gara d'andata prevista al Parco dei Principi a Parigi; entrambe le squadre godono di un grande momento di forma e, se da una parte troviamo il trio delle meraviglie Mbappé-Messi-Neymar (acciacchi permettendo), i Galacticos rispondono con il super duo Benzema-Vinicius e un grande allenatore in panchina: Carlo Ancelotti. Il mister ex Milan, Chelsea e dello stesso PSG sta dando nuova linfa ai Blancos ed è stato voluto fortemente dal presidente Florentino Perez dopo l'addio di Tornano in campo le stelle nella magnifica partita tracon gara d'andata prevista ala Parigi; entrambe le squadre godono di un grande momento di forma e, se da una parte troviamo il trio delle meraviglie(acciacchi permettendo), irispondono con il super duoe un grande allenatore in panchina:Il mister ex Milan, Chelsea e dello stesso PSG sta dando nuova linfa aied è stato voluto fortemente dal presidente Florentinodopo l'addio di Zidane . Preparate i pop corn, lo spettacolo è annunciato.

PSG-Real Madrid: probabili formazioni

PSG (4-3-3): K.Navas; Hakimi, Marquinhos, Kimpembé, Nuno Mendes; Verratti, IB Gueye, Wijnaldum; Messi, Mbappé, Neymar. All. Mauricio Pochettino

REAL MADRID (4-3-3): Courtois; Carvajal, Militão, Alaba, Marcelo; Modric, Casemiro, Kroos; Asensio, Benzema, Vinicius. All. Carlo Ancelotti

DOVE VEDERLA IN TV

PSG-Real Madrid sarà trasmessa in diretta TV in chiaro su Canale 5 e su Sky Sport 1; inoltre, è possibile seguire la diretta streaming su Mediaset Infinity, Sky Go e NOW.

