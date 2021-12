In una rapida manciata di secondi nel match di Champions League contro il Real Madrid , Nicolò Barella ha perso la testa: al 64', il centrocampista nerazzurro è stato spinto addosso ai cartelloni pubblicitari dall'intervento irruento di Eder Militao; la reazione del centrocampista nerazzurro è stata immediata: un pugno al polpaccio dell'avversario ha costretto l'arbitroa dividere i due. Il tafferuglio improvviso ha portato il direttore di gara ad estrarre il rosso diretto per il nerazzurro, mentre il centrale dei blancos ha rimediato solamente un cartellino giallo.

Si tratta della prima espulsione diretta in carriera per la mezzala di Inter e Nazionale, che salterà sicuramente l'andata degli ottavi di Champions League. Il rischio tuttavia, è quello di saltare anche il secondo turno.

Ad inchiodare Barella sarebbe l'intenzionalità del fallo: un pugno diretto, frutto della più cieca frustrazioneSi tratterebbe di un'assenza pesante per Simone Inzaghi: questa stagione, il 24enne sardo è stato impiegato da titolare in tutti i 6 incontri dei gironi di Champions League, e la sua abilità in inserimento potrà difficilmente venire rimpiazzata in un appuntamento clou, a cui i Nerazzurri mancavano dal 2012.