Pronti-via e subito record in Champions League. Nella prima partita dell'edizione 2021/22, Siviglia-Salisburgo il direttore di gara, il bielorusso Aleksei Kulbakov assegna ben quattro calci di rigore nel primo tempo (3 agli austriaci e uno agli spagnoli, tra il 13' e il 42'). Non era mai successo nella storia della competizione. Il Salisburgo ne realizza solo uno su tre con Sucic, sbagliando gli altri due con lo stesso Sucic (palo) e Adeyemi (fuori). Il Siviglia, invece, fa centro con lo specialista Ivan Rakitic. Nella ripresa En Nesyri, già ammonito, commette la più plateale delle simulazioni e va sotto la doccia. Gli austriaci spingono, ma i ragazzi di Lopetegui si chiudono bene. Finisce 1-1 in attesa di Lille-Wolfsburg, l'altro match del girone G.

