Al Camp Nou non c'è davvero storia, il Bayern Monaco passa con un netto 3-0 che - per quanto visto in campo - potrebbe addirittura stare stretto ai ragazzi di Nagelsmann. Il Barcellona, per la prima volta nella propria storia, comincia con una sconfitta casalinga il proprio cammino in Champions League e lo fa senza mai riuscire a calciare in porta. Al Bayern basta mezz'ora per prendere le misure ai blaugrana e passare in vantaggio, con Muller che con il settimo gol in carriera in 6 partite contro il Barca diventa il miglior marcatore di sempre contro il club spagnolo. La reazione dei padroni di casa non arriva, nemmeno nel secondo tempo, il Bayern - allora - non fa sconti e trova raddoppio e tris con il solito Lewandowski, al posto giusto per ribattere in rete le palle risputate indietro dal palo sulle conclusioni di Musiala prima e Gnabry poi. Comincia nel migliore dei modi l'avventura europea del nuovo Bayern di Nagelsmann, Barcellona chiamato alla reazione immediata già nel prossimo turno contro il Benfica.

Il tabellino

BARCELLONA-BAYERN MONACO 0-3

GOL: 34' Muller, 56', 85' Lewandowski (M)

ASSIST: Sane (0-1)

BARCELLONA (3-5-2): Ter Stegen; Araujo, Garcia (dal 67' Mingueza), Piqué; Roberto (dal 59' Demir), F. De Jong, Busquets (dal 59' Gavi), Pedri, Jordi Alba (dal 73' Balde); De Jong (dal 67' Coutinho), Depay. All. Koeman

BAYERN MONACO (4-1-4-1): Neuer; Pavard (dal 66' Hernandez), Upamecano, Sule (dall'83' Stanisic), Davies; Kimmich; Sané (dall'83' Coman), Muller (dall'83' Sabitzer), Goretzka, Musiala (dal 70' Gnabry); Lewandowski. All. Nagelsmann

ARBITRO: Michael OLIVER (Inghilterra)

AMMONITI: 82' Gavi (B); 5' Kimmich, 78' Upamecano (M)

Il momento social del match

La partita in 8 momenti chiave

19' - SANE PERICOLOSO! Controllo di petto e conclusione potente di sinistro dopo un tentativo della difesa di casa di allontanare il pallone, Ter Stegen respinge a mano aperta!

27' - PIQUE MURA MUSIALA! Il classe 2003 del Bayern riceve in area da Muller, si allarga sul sinitro e prova la conclusione: ci pensa il numero 3 a ribattere con la schiena il tentativo di Musiala!

28' - ARAUJO DI TESTA! Depay scodella in area da punizione, il numero 4 salta più in alto di tutti ma non centra lo specchio!

34' - LA SBLOCCA IL BAYERN! MULLER! Conclusione dal limite che si insacca alle spalle di Ter Stegen complice la deviazione decisiva di Garcia: tedeschi in vantaggio!

52' - SI RIACCENDE SANE! Il tedesco si libera sul sinistro e lascia partire una conclusione rasoterra che chiama Ter Stegen all'intervento con il piede: si salva il Barcellona!

56' - RADDOPPIA IL BAYERN! LEWANDOWSKI! Musiala calcia a botta sicura dal limite dell'area piccola centrando in pieno il palo, sulla ribattuta si avventa il solito Lewandowski che - a porta vuota - deve solo ribadire il pallone in rete!

84' - SABITZER VICINO AL TRIS! Gnabry lo serve tra le linee, la sua conclusione - poi - trova solo l'esterno della rete!

85' - ECCOLO IL TRIS DEL BAYERN! ANCORA LEWANDOWSKI! Palo di Gnabry su un contropiede fulmineo dei tedeschi, la palla torna in campo sui piedi dell'attaccante polacco che controlla e spedisce la palla in rete chiudendo il match!

Il migliore

Robert LEWANDOWSKI - Certo, i due gol di questa sera non sono stati tra i più difficili della sua carriera. Rimane il fatto che il Bayern Monaco sia Lewadowski, e Lewadowski sia spirito, gambe e gol di Robert Lewandowski.

Il peggiore

Luuk DE JONG - Senza esagerare, tocca uno o due palloni nel corso di tutto il match. Upamecano lo annulla senza concedergli il minimo spazio.

