Stefano Pioli non nasconde la propria amarezza per un primo tempo, soprattutto al di sotto delle aspettative. Serviva una vittoria, è arrivato un pareggio in rimonta contro il Porto che muove la classifica ma suona quasi come una condanna definitiva per le ambizioni europee del Milan. Già perché i rossoneri sono aggrappati al Liverpool, impegnato ad Anfield contro l'Atletico di Diego Simeone, e per credere nella qualificazione saranno costretti a fare 6 punti nelle prossime due partite (al Wanda Metropolitano contro i Colchoneros e a San Siro contro i Reds) e sperare in una combinazione di risultati favorevoli. Durissima, insomma. Per questo nel post garanon nasconde la propria amarezza per un primo tempo, soprattutto al di sotto delle aspettative.

"Potevamo fare meglio. È mancata nel primo tempo la lucidità nelle scelte: con gli avversari alti dovevamo palleggiare meno e cercare più la profondità e quando l'abbiamo fatto abbiamo sbagliato tecnicamente, è questo è un errore. Per il secondo tempo non posso dire niente: la squadra ha messo in campo volontà, energia e pericolosità. Se meritiamo di passare il turno? Per meritare devi vincere le partite. Il Porto è una squadra forte: nelle ultime 5 trasferte ha ottenuto grandi risultati e nella scorsa stagione ha eliminato la Juventus. Il livello è molto alto. Noi in alcune situazioni non siamo stati così continui come dovevamo essere per 95 minuti. Il Porto ha sempre giocato un giorno prima di noi: in un periodo in cui giochi 7 partite in 21 giorni anche un giorno in più di riposo fa la differenza".

"In ottica derby, i segnali sono buoni"

"Perché spenti nel primo tempo? Merito del Porto e demerito nostro. Dovevamo fare finta di andare una parte per poi andare dall'altra, ma ci siamo fatti indirizzare da loro. Nel secondo tempo ci siamo messi meglio noi e la loro intensità è calata: potevamo far girare più il pallone e cercare, quando c'era la loro difesa alta, la profondità essendo anche più precisi. Leao? Si deve alternare con Theo, occupando talvolta l'ampiezza e altre volte il centro. Troppi palloni, però, non sono stati precisi. Il ragazzo è in crescita, ma deve ampliare ancora le sue conoscenze, soprattutto nelle scelte. Gli ho dovuto tirare il collo, l'inffortunio di Rebic mi ha tolto la possibilità di farlo respirare. Il derby? I segnali sono positivi, la squadra sta bene e siamo dispiaciuti: volevamno la prima vittoria. Abbiamo il tempo per recupare: il derby ti dà energia e carica. Sarà una partita molto difficile: l'Inter è la favorita per il campionato. Sarà una partita di alto livello e abbiamo la possibilità di giocarla. Ora vado a vedere la partita dell'Inter".

Pioli: "Qualificazione? Ci crediamo. Rinnovo? Lavoriamo bene insieme"

