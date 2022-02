Cominciano gli ottavi di finale anche per lache affronta untutt'altro che docile. La compagine guidata da, in corsa per il 4° posto nella Liga, è la squadra che ha vinto l'ultima Europa League anche se ha cambiato un po' il suo volto negli ultimi mesi . Rispetto a quella finale contro il Manchester United, infatti, ha una coppia d'attacco totalmente diversa. Oggi ci sono l'olandese Danjuma , appena arrivato dal Tottenham. Manca uno degli elementi di maggior pregio del, visto l'ennesimo infortunio diin questa stagione. Anche la Juventus ha diversi problemi e Allegri ha deciso di rivoluzionare la sua squadra, soprattutto contando le assenze in difesa. Danilo quindi centrale con de Ligt, De Sciglio e Alex Sandro (capitano) terzini. Zakaria in panchina con McKennie che parte dall'inizio con Locatelli e Rabiot. Infine, Cuadrado nella linea d'attacco con Vlahovic - al debutto in Champions League per il serbo - e Morata.