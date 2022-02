Esordio di Champions League agrodolce per Dusan Vlahovic: il numero 7 bianconero ha conficcato gli artigli nella difesa del Villarreal dopo appena 33'' dall'inizio del match, ma la Juventus non è riuscita a scongiurare il pareggio di Dani Parejo al 67 '. Vlahovic e compagni affronteranno gli spagnoli il 16 marzo, nel ritorno degli ottavi. Intervistato ai microfoni di Sky, l'attaccante della Juve ha analizzato a caldo la partita. Alvaro Morata invece, ha detto la sua sul calo bianconero del secondo tempo davanti alle telecamere di SportMediaset.

Ad

Sull'esordio in Champions League

Champions League Rabiot e non solo: chi ha più colpe sul gol preso da Parejo? 40 MINUTI FA

"E' una cosa bellissima, era veramente emozionante giocare stasera. Non sono contentissimo al 100% perché non abbiamo vinto. Avevamo la possibilità e resta il rammarico. Andiamo avanti a testa alta".

Dusan Vlahovic esulta contro il Villarreal Credit Foto Getty Images

Il gol più veloce nella storia della Juventus appartiene a Del Piero...

"Del Piero è una leggenda, un'icona. Non voglio paragonarmi con nessuno perché non è possibile".

Sull'esultanza

"L'ho fatto anche prima non so perché si vogliono fare delle polemiche. Non leggo i giornali, io sto cercando di migliorare giorno dopo giorno mantenendo i piedi per terra. Era un gesto per un membro della mia famiglia".

Dusan Vlahovic esulta dopo il gol dopo 31", Villarreal-Juventus, Getty Images Credit Foto Getty Images

Sul calo del secondo tempo

"Dobbiamo trovare più continuità ma penso che abbiamo fatto una buona partita. C'è rammarico ma guardiamo avanti perché ci aspetta un'altra partita che puntiamo a vincere a prescindere dall'avversario".

Morata: "Il ritorno è tutto da giocare"

"Sto bene, abbiamo fatto un grande sforzo e dispiace non aver vinto. Abbiamo avuto delle occasioni ma così è il calcio. Loro hanno giocato bene, una partita fisica. Per il ritorno è tutto da giocare. Il calo nella ripresa? Tante partite portano uno sforzo incredibile. Ora dobbiamo recuperare e pensare al campionato. Abbiamo fatto un passo avanti come squadra e come gruppo, ora affrontiamo le difficoltà in modo diverso".

Morata a duello con Capoue Villarreal-Juventus - Champions League 2021/2022 Credit Foto Getty Images

Un passo avanti?

"Sì, sicuramente. Dopo il sorteggio tanti dicevano che saremmo passati ma il Villarreal ha vinto l'Europa League e sta risalendo in campionato. Tutti possono creare problemi in Champions, ci vorrà una grande partita al ritorno".

Ancelotti su Benzema: "Come il vino, invecchiando migliora"

Champions League Allegri: "Meglio una Juve brutta e vincente che una Juve bellina" UN' ORA FA