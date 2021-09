Vittoria larga per lo Zenit San Pietroburgo che sbriga agevolmente la pratica Malmo. Vantaggio quasi immediato dello Zenit firmato da Claudinho su assist di Douglas Santos. Il primo tempo è comunque molto equilibrato con il Malmo pericoloso in un paio di occasioni con Christiansen. Nella ripresa i russi raddoppiano in apertura con Kuzyaev su assist di Rakitskyy. Subito dopo il Var richiama l'arbitro per il fallo di mano di Ahmedhodzic da ultimo uomo: rosso per lui e le speranze degli svedesi si riducono al minimo. I padroni di casa dilagano nel finale: tiro a giro sopraffino di Sutormin per il tris, in pieno recupero arriva anche il poker con il tap in di Wendel. Lo Zenit sale a 3 punti, gli stessi di Juventus e Chelsea che si giocheranno il primato nel girone questa sera.

Lo Zenit batte il Malmo 4-0 Credit Foto Getty Images

Il Tabellino

Champions League Le 5 verità di Malmoe-Juventus: non era scontata la vittoria 15/09/2021 A 07:33

Zenit-Malmo 4-0

Zenit (3-4-3): Kritsyuk; Barrios, Chistlakov, Rakitskyy; Sutormin (84'Kravtsov), Kuzyaev (75'Azmoun), Wendel, Douglas Santos (84'Krugovoi); Malcom, Dzyuba (84'Mostovoy), Claudinho (75'Erokhin). Allenatore: Sergey Semak.

Malmo (4-4-2): Dahlin; Larsson, Ahmedhodzic, Nielsen, Brorsson (87'Eile); Berget, Innocent (62'Pena), Christiansen, Rakip (55'Olsson); Birmancevic (87'Nalic), Colak (62'Abubakari). Allenatore: Jon Dahl Tomasson.

Gol: 9' Claudinho, 49' Kuzyaev, 80' Sutormin, 94' Wendel

Assist: Douglas Santos, Rakitskyy

Arbitro: Sidiropoulos (GRE)

Espulso: 53' Ahmedhodzic

La cronaca in 7 momenti chiave

9' - GOOOOOLLLL ZENIT!! CLAUDINHO! 1-0! Azione insistita in area dei russi, poi il pallone viene allargato sulla sinistra per DOUGLAS SANTOS che trova un assist d'oro per CLAUDINHO che da due passi mette in rete di piatto.

13'-COLAK! Risponde il MALMO! Conclusione di interno piede tagliata sul secondo palo. Pallone fuori di pochissimo.

19'-OCCASIONE MALMO!! CHRISTIANSEN calcia di prima una sponda aerea di BERGET all'altezza del dischetto. Palla di un soffio sopra la traversa.

49'- 2-0 ZENIT!! GOLLL DI KUZYAEV! Dribbling in area di Rakitskyy che vede tutto libero KUZYAEV in zona dischetto. Il centrocapista è bravo ad avvitarsi di testa e a indirizzare all'angolino.

52'-VAR! ROSSO per Ahmedhodzic. Fallo di mano da ultimo uomo e per il Var è chiara occasione da gol. Eravamo lontani dalla porta e l'intervento è sembrato involontario, decisione dubbia.

80'-SUTORMIN! Ecco il tris! Sinistro a giro dai 20 metri dritto all'angolino! Gran gol! 3-0

94'-Arriva anche il poker! WENDEL! Ribatte lui sulla parata di Dahlin che si era opposto al destro di Azmoun. 4-0

Il Migliore

DOUGLAS SANTOS: pericolo costante sulla fascia sinistra, stappa il match con l'assist per il primo gol. Ottima prova la sua.

Il Momento social

Inzaghi: "0-0 risultato strano. Ora vediamo con lo Sheriff"

Champions League Le pagelle di Malmoe-Juventus 0-3: Locatelli solido! 14/09/2021 A 21:12