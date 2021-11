la Signora non aveva mai subito un poker di gol, senza segnarne, nella competizione europea per antonomasia. Sognava il primo posto nel girone e di uscire con un risultato positivo da Stamford Bridge, il campo dei campioni d’Europa in carica, invece la Juventus lascia Londra con una sconfitta per 4-0 che a suo modo stabilisce un record. Già perché dal 1992, anno in cui la denominazione Champions League ha sostituito la storica nomea di Coppa dei Campioni,, senza segnarne, nella competizione europea per antonomasia.

Ad

Champions League Le pagelle di Chelsea-Juventus 4-0: incubo Rabiot-Bentancur 2 ORE FA

L’ultima sconfitta per 4-0 incassata risale a 17 anni fa!

Più pesante del 4-1 subito nella finale di Champions League 2017 contro il Real Madrid di CR7 e Zidane, per trovare una Juventus che in gara ufficiale incassa un passivo di almeno 4 gol bisogna ritornare addirittura all’8 febbraio 2004, quando la Roma di Capello rifilò ai bianconeri di Lippi un sonoro 4-0 all'Olimpico (doppietta di Cassano, gol di Dacourt e Totti). Una partita passata alla storia, oltre che per la lezione che i giallorossi inflissero alla Vecchia Signora, anche per il celebre gesto del ‘4-0 e a casa’ che il capitano romanista fece a Igor Tudor. Un gesto storico come a suo modo è destinata a fare storia anche questa batosta.

Ma non è il ko più pesante in assoluto in una competizione Europa

Scorgendo gli almanacchi però questa serata londinese non rappresenta la peggior sconfitta in campo europeo della storia della Juventus. Già perché nella storia della compagine bianconera ritroviamo uno stop più largo, anche se bisogna tornare indietro di oltre 60 anni: un desolante 0-7 rimediato nella sfida di ritorno del 1° turno di Coppa Campioni sul campo del Wiener Sport Club il 1° ottobre 1958. Prima di questa data il ko più pesante era stata un 1-5 rimediato contro lo Sparta Praga nel 1935 nella semifinale della Coppa Europea Centrale giocata al Nordsten Stadion di Basilea.

de Ligt: "Tutti alla Juventus vogliono vincere la Champions"

Champions League Troppo Chelsea per la Juventus: bianconeri travolti 4-0 5 ORE FA