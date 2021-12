La Juventus ospita il Malmö di Jon Dahl Tomasson all'Allianz Stadium in un match valido per la sesta e ultima giornata del Girone H di Champions League. Calcio d'inizio alle ore 18.45. Già certi della qualificazione agli ottavi di finale, i bianconeri di Massimiliano Allegri hanno ancora la possibilità di conquistare il primo posto del girone : per centrare l'obiettivo deve ottenere un risultato migliore del Chelsea, impegnato in contemporanea sul campo dello Zenit San Pietroburgo, quindi vincere e sperare che i Blues non vincano oppure pareggiare e sperare in un ko della squadra di Tuchel. L'incontro sarà arbitrato dal bielorusso Irfan Peljto. Nel match d'andata la Juve si impose con un secco 3-0 grazie ai gol di Alex Sandro, Dybala e Morata.