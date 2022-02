PSG-Real Madrid, match valido per l'andata degli ottavi di finale di Champions League 2021-22, è terminato sul punteggio di 1-0 : a decidere la partita una prodezza di Mbappé al 94' dopo che Messi si era fatto parare un calcio di rigore da Courtois al 62'. La gara è stata arbitrata da Daniele Orsato. Il match di ritorno è in programma mercoledì 9 marzo allo stadio Santiago Bernabeu di Madrid. Qui di seguito i voti ai protagonisti della partita per capire l'andamento della gara.

Le pagelle del PSG

Gianluigi DONNARUMMA 6 - Partita da spettatore non pagante, gestisce bene con i piedi i pochissimi palloni che i compagni gli appoggiano.

Achraf HAKIMI 6 - Gioca a tutta fascia svolgendo in modo educato la fase difensiva e in modo altrettanto educato (forse troppo) quella offensiva.

MARQUINHOS 6,5 - Mai sollecitato dagli attaccanti del Real, vive una serata di relativa tranquillità. Attento nelle letture e nei disimpegni.

Presnel KIMPEMBE 6,5 - Vale il discorso fatto per Marquinhos: gli attaccanti del Real non lo costringono agli straordinario e lui sbriga bene l'ordinaria amministrazione.

Nuno MENDES 6,5 - Sulla sinistra forma un binario di qualità con Mbappé. Propositivo, gioca in pratica da attaccante esterno. Attento anche in copertura. Uno dei più brillanti.

DANILO 6.5 - Mezzala destra a sostegno del tridente d'attacco, contribuisce a tenere alto il baricentro della squadra disputando una prova attenta e tatticamente intelligente.

dall'87' Idrissa GUEYE s.v. - In campo nei minuti finali, non giudicabile.

Leandro PAREDES 6,5 - Regista e metronomo della squadra, gioca senza timore reverenziale e non sfigura affatto di fronte ai tre tenori di centrocampo del Real.

Marco VERRATTI 7 - Aperture di qualità e trasmissione del pallone sempre con i tempi giusti. Prova a farsi vedere anche dalla trequarti in su. Tanti duelli vinti.

Kylian MBAPPÉ 8,5 - Le sue accelerazioni sono l'arma migliore del PSG. Va vicino al gol nel primo tempo, ma Courtois gli dice no. Va al doppio della velocità rispetto agli altri e al 94', quando lo 0-0 sembra inevitabile, si inventa da solo il gol che vale il successo dei parigini.

Lionel MESSI 5 - Arretra spesso e agisce da playmaker offensivo. Qualche buona intuizione, ma ha sulla coscienza il rigore sbagliato sullo 0-0.

Angel DI MARIA 6 - Spreca una buona palla gol in apertura, ma garantisce equilibrio alla squadra alternandosi in modo armonioso con Hakimi quando si tratta di affondare.

dal 73' NEYMAR 6,5 - Ha nelle gambe una ventina di minuti. Entra molto bene in partita e con un geniale colpo di tacco dà il la all'azione da cui nasce il capolavoro di Mbappé.

All.: Mauricio POCHETTINO 7 - Vittoria strameritata, il risultato di misura non deve trarre in inganno. Sfoga la sua gioia solo al 4' di recupero, ma ai punti il suo PSG avrebbe meritato di vincere in maniera più larga. Fa cambi coraggiosi e viene giustamente premiato.

Lionel Messi e Toni Kroos durante PSG-Real Madrid - Champions League 2021-22 Credit Foto Getty Images

Le pagelle del Real Madrid

Thibaut COURTOIS 7,5 - Dice di no a Mbappé in un paio di occasioni, sfoderando una super parata all'alba della ripresa. Poi si supera intuendo e respingendo il rigore di Messi. Prestazione monumentale, si arrende solo al 94' di fronte a una prodezza..

Dani CARVAJAL 4,5 - Partita di enorme sofferenza perché ha di fronte un cliente non proprio comodo come Mbappé. Ingenuità colossale in occasione del fallo da rigore: intervento sconsiderato.

dal 72' Lucas VAZQUEZ 5 - Fa pentire Ancelotti di averlo inserito con un'opposizione troppo debole di fronte alla giocata stellare di Mbappé che decide la partita.

Eder MILITAO 5,5 - Si fa apprezzare per velocità e senso della posizione. Sempre sul pezzo, commette un'unica (fatale) sbavatura proprio allo scadere quando si fa uccellare da Mbappé.

David ALABA 6 - Buona prova: sempre ben posizionato e quasi mai in affanno, quando il PSG prova lo sfondamento per vie centrali trova una barriera difficile da superare.

Ferland MENDY 5,5 - Prova a restare a galla di fronte alle sfuriate di Hakimi, rimedia un giallo per una brutta entrata ai danni di Danilo che gli farà saltare il match di ritorno.

Toni KROOS 6 - Partenza un po' a rilento, col passare dei minuti prende le misure e fa sentire il suo peso in mezzo al campo nel quadro di una partita non semplice.

CASEMIRO 6 - Solito gladiatore in mezzo al campo. Contrasti al limite, un principio di rissa con Paredes e un'incornata fuori di poco su corner. Sempre prezioso lì in mezzo. Ammonito, anche lui non ci sarà al ritorno.

Luka MODRIC 5,5 - Cerca di non sprecare mai il pallone dialogando con i compagni di reparto. Detta i ritmi con la consueta sapienza nei primi 45 minuti, cala vistosamente nella seconda parte di gara.

dall'82' Federico VALVERDEs.v. - Si piazza in mezzo al campo a contenere le sfuriate finali del PSG: ingiudicabile.

Marco ASENSIO 5 - Fumoso e confusionario col pallone tra i piedi. Non è la partita per lui, ma era lecito attendersi qualcosa di più.

dal 72' RODRYGO s.v. - Entra a una ventina di minuti dal termine quando la partita diventa ancora di più a senso unico. Ingiudicabile.

Karim BENZEMA 5 - Non al meglio della condizione fisica, si vede pochissimo anche perché palloni giocabili dalle sue parti non arrivano. Qualche sponda e niente di più.

dall'87' Gareth BALE s.v. - Ancelotti gli concede pochi minuti, non giudicabile.

VINICIUS JR. 5 - C'erano grandi aspettative su di lui, ma la notte del Parco dei Principi non è la sua. Tocca pochi palloni e sempre lontano dalla porta. Per colpe non tutte sue, certamente, ma la sua è un'insufficienza piena.

dall'82' Eden HAZARD s.v. - Non tocca un pallone, ingiudicabile.

All.: Carlo ANCELOTTI 5 - Beffato al minuto 94, ma è giusto sottolineare che il PSG avrebbe meritato di sbloccare il risultato assai prima. Donnarumma ha praticamente visto la partita da spettatore privilegiato e questo non depone a favore di un Real mai così rinunciatario. Ma c'è ancora il ritorno...

