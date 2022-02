La prestazione non è stata buona, ma al ritorno sarà un'altra gara. Loro hanno meritato di vincere, Mbappé può creare sempre opportunità. Siamo dispiaciuti, poteva finire 0-0 se fossimo stati un po' più svegli nel finale". Ai microfoni di Mediaset, Carlo Ancelotti commenta così Abbiamo sofferto la pressione - prosegue l'allenatore dei Blancos - non siamo usciti da dietro con la palla. Abbiamo creato poco, ma c'è il ritorno". ". Ai microfoni di Mediaset, Carlo Ancelotti commenta così la sconfitta del suo Real Madrid contro il Paris Saint Germain a Parigi nel match d'andata degli ottavi di finale di Champions League . "- prosegue l'allenatore dei Blancos -".

Sulla prova di Benzema: "Non siamo riusciti ad arrivare agli attaccanti, abbiamo sofferto dietro, abbiamo sbagliato tanti passaggi e per questo non abbiamo giocato bene davanti. A Madrid dovremo fare una partita diversa come intensità, con e senza la palla. Servirà aggressività per la rimonta, ma anche equilibrio: loro sono pericolosi in contropiede, abbiamo tutto per giocarcela".

Gianluigi Donnarumma esulta dopo il gol di Mbappé - PSG-Real Madrid - Champions League 2021-22 Credit Foto Getty Images

Donnarumma: "Ci sentiamo forti, possiamo battere tutti"

Gianluigi Donnarumma ha commentato così ai microfoni di Mediaset il successo sul Real Madrid nel match d'andata degli ottavi di Champions League: "Grande soddisfazione, è mancato solo il gol prima, poi ci ha pensato Kylian (Mbappé, ndr). Siamo contentissimi, ora pensiamo al campionato ma anche a Madrid perché sarà un'altra grande partita. Ci sentiamo forti, dando il cento per cento possiamo battere tutti. Sono orgoglioso di far parte di questo gruppo e di questa società. Messi e il rigore sbagliato? Su Leo non ho niente da dire, capita a tutti. Sappiamo tutti chi è Leo Messi. Abbiamo tanti campioni che possono risolvere la partita. Ci ha pensato Kylian, abbiamo fatto tutti una gara incredibile".

