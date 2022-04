Champions League per Carlo Ancelotti e il Real Madrid. Gli spagnoli espugnano Stamford Bridge rifilando al Chelsea un 3-1 pesante e anche se non vige più la regola dei gol in trasferta si tratta di un vantaggio nettissimo in vista della partita di ritorno al Bernabeu. Mattatore assoluto è stato Karim Benzema, Un'altra notte di gala inpere il. Gli spagnoli espugnano Stamford Bridge rifilando alune anche se non vige più la regola dei gol in trasferta si tratta di un vantaggio nettissimo in vista della partita di ritorno al Bernabeu. Mattatore assoluto è stato capace di segnare un'altra tripletta dopo quella realizzata agli ottavi contro il PSG. Di lui e del match ha parlato proprio l'allenatore italiano nel post partita.

"Abbiamo sfruttato il nostro coraggio, i nostri attaccanti erano in una serata di grazia e siamo stati bravi a colpire in contropiede. Vinicius e Karim sono stati magnifici, ma anche Valverde che ha aiutato molto nelle transizioni. Vogliamo giocare la stessa partita al Bernabeu. Abbiamo mostrato una buona organizzazione. Benzema spicca quando fa gol, ma aiuta molto nel gioco della squadra. È molto difficile marcarlo, si muove molto. Sono prudente, sì. Penso che il Chelsea non abbia mostrato il suo lato migliore per merito del Real Madrid, ma il calcio cambia molto rapidamente. Loro sono i vincitori dell'ultima Champions League".

Queste invece le parole di Benzema: "Un'altra notte magica dopo quella vissuta contro il PSG. Le cose vanno bene, abbiamo giocato alla grande dal primo minuto. Siamo stati bravi, lottando fino alla fine e quando il Real Madrid gioca così è una grande cosa. I tre gol segnati sono molto importanti. Sono più contento del terzo che degli altri, perché stavo ancora pensando a quello che avevo sbagliato in precedenza. Ancelotti è uno dei migliori allenatori al mondo, abbiamo molta fiducia in lui. Ora c'è ancora il ritorno e faremo di tutto per passare".

