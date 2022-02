Champions League per l'Inter di Simone Inzaghi, che dovrà vedersela contro un avversario tanto forte quanto stimolante: il Liverpool di Klopp. La sfida di andata è in programma Si avvicina il doppio impegno agli ottavi di finale diperdi Simone Inzaghi, che dovrà vedersela contro un avversario tanto forte quanto stimolante: ildi Klopp. La sfida di andata è in programma mercoledì 16 febbraio alle 21 in un San Siro che si preannuncia bollente, pronto a fare sentire la sua voce per provare a mettere un po' sotto pressione i Reds. Uno dei temi caldi che accompagnano questa sfida riguarda le condizioni fisiche dei giocatori della squadra di Jurgen Klopp che hanno preso parte alla Coppa d'Africa, ovvero Salah, Mané e Naby Keita, con i primi due che si sono spinti fino all'atto conclusivo del torneo, la finalissima vinta ai rigori dal Senegal contro l'Egitto.

Il bel gesto di Mané e Koulibaly: vanno a rincuorare Salah e gli altri avversari

Le condizioni di Salah, Mané e Keita

La Coppa d'Africa non può non incidere sul momento dei tre Reds, reduci da un Tour de Force non indifferente. Keita, il primo in ordine di tempo a essere tornato a disposizione di Klopp dopo l'eliminazione della sua Guinea agli ottavi di finale per mano del Gambia, ha ritrovato il posto da titolare solo domenica nella vittoriosa trasferta di Premier League sul campo del Burnley (0-1, gol partita di Fabinho).

Da Hakimi a Mané: ecco i 5 gol più belli del torneo

Decisamente più rapido invece il reinserimento di Salah e Mané, che hanno giocato la finale di Coppa d'Africa il 6 febbraio, poco più di una settimana fa. L'egiziano ha disputato la mezz'ora finale del match di Premier League contro il Leicester giovedì 10 per poi essere schierato titolare da Klopp domenica 13 contro il Burnley. E sempre contro il Burnley si è rivisto Mané, schierato dal 1' e rimasto in campo oltre un'ora prima di essere sostituito da Diogo Jota. Le intenzioni di Klopp, quindi, sembrano essere piuttosto chiare almeno a giudicare dall'ultima formazione schierata in Premier: contro l'Inter largo ai migliori e quindi spazio al tridente di gala Salah-Firmino-Mané con l'unico dubbio riguardante il brasiliano, in ballottaggio con Diogo Jota. E con Luis Diaz in panchina, un'arma in più non da poco.

Koulibaly alza la Coppa d'Africa: primo trofeo per il Senegal

