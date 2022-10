Barcellona-Bayern, match valido per il quinto turno del gruppo C di Champions League, è terminato 3-0 in favore degli uomini di Nagelsmann. I bavaresi escono vittoriosi dalla bolgia del Camp Nou, in quello che è stato, in virtù della matematica, niente più che un match d’esibizione: i blaugrana infatti, registrata la vittoria dell’Inter sul Viktoria Plzen pochi minuti prima del fischio d’inizio, erano già certi della loro eliminazione dalla coppa dalle grandi orecchie. Irrimediabile l’emorragia aperta dal doppio scontro diretto con i nerazzurri, nel quale i catalani hanno perso 5 punti vitali.

Sadio Mané (FC Bayern) against Barcelona Credit Foto Getty Images

Ad

Il verdetto dunque, elegge il Bayern di Nagelsmann primo nel girone a punteggio pieno, mentre gli uomini di Xavi salutano la massima competizione europea ai gironi per il secondo anno consecutivo. Un flop di dimensioni mastodontiche, considerato il faraonico mercato impostato questa estate dal presidente Joan Laporta e senza contare le aspre ripercussioni economiche che questa uscita di scena avrà sul club. Ora l’unica certezza dei blaugrana risiede nell’Europa League, tappa già conquistata matematicamente visto il distacco di 4 punti dai cechi del Viktoria Plzen.

Liga Poker Barcellona: 4-0 all'Athletic Bilbao, il Real torna a -3 23/10/2022 ALLE 18:54

A scoperchiare l’esile retroguardia catalana ci pensa l’immarcabile Sadio Mané, che al 10’ coglie al balzo la geometria sopraffina di Gnabry, brucia Bellerin, circumnaviga Ter Stegen e insacca a porta vuota. Il medesimo copione si ripete alla mezz’ora, quando il solito Gnabry innesca la galoppata vincente di Choupo-Moting, che fulmina Ter Stegen a tu per tu.

A quel punto dagli spalti del Camp Nou iniziano a piovere fischi, ma la sorte non raddrizza il percorso del Barça: sul finale di prima frazione addirittura, il grande ex Lewandowski si vede revocare un calcio di rigore da Taylor, aiutato dal VAR.

La festa bavarese continua imperterrita in una ripresa giocata su ritmi blandi: Kimmich e compagni amministrano magistralmente il vantaggio, poi allo scadere il subentrato Pavard cala il tris sugli sviluppi di un corner. Nagelsmann evita così il rischio dello scontro diretto all’Allianz Arena contro l’Inter blindando il 1° posto.

Sadio Mané (FC Bayern) scores against Barcelona Credit Foto Getty Images

Tabellino

BARCELLONA-BAYERN MONACO 0-3

BARCELLONA (4-3-3): Ter Stegen; Bellerin, Koundé (68’ Eric Garcia), Alonso, Balde; Kessie, Busquets (59’ Torres), F. de Jong; Dembélé (68’ Ansu Fati), Lewandowski (82’ Torre), Pedri (59’ Raphinha). All. Xavi.

BAYERN MONACO (4-2-3-1): Ulreich; Davies, de Ligt, Upamecano (63’ Pavard), Mazraoui (80’ Stanisic); Goretzka (45’ Sabitzer), Kimmich; Mané, Musiala (68’ Gravenberch), Gnabry; Choupo-Moting (63’ Muller). All. Nagelsmann.

Arbitro: Anthony Taylor.

Gol: 10’ Mané (M), 31’ Choupo-Moting (M), 94’ Pavard (M)

Assist: 2x Gnabry (M)

Ammoniti: Mazraoui (M), Goretzka (M), Upamecano (M), Busquets (B)

Eric Maxim Choupo-Moting and Serge Gnabry - FC Bayern München Credit Foto Getty Images

La cronaca in 7 momenti chiave

10’ - GOL! MANE' SBLOCCA IL MATCH PER IL BAYERN! Un passaggio rasoterra di Gnabry taglia fuori tutta la difesa del Barça e apparecchia per l'incursione di Mané, che brucia tutti e batte Ter Stegen a tu per tu.

31’ - GOL! CHOUPO-MOTING RADDOPPIA! L'attaccante del Bayern scappa in profondità servito da Gnabry e fulmina Ter Stegen.

44’ - IL BARCELLONA RISCHIA DI AFFONDARE! In area blaugrana succede di tutto: Mané sfrutta un rimpallo favorevole, salta Ter Stegen ma non conclude. Sul pallone si avventa Musiala, ma Ter Stegen recupera e sbarra lo specchio di porta una volta per tutte.

45’ – TAYLOR REVOCA UN RIGORE A LEWA. Lewandowski allarga parecchio la gamba, cercando il contatto... revocata l'ammonizione per de Ligt.

55’ - GOL ANNULLATO A GNABRY! Il trequartista del Bayern aveva battuto Ter Stegen con un tiro a giro, ma la sua posizione era irregolare.

81’ - GNABRY AL VOLO! Ter Stegen blocca la sfera sull'intrusione di Gnabry in area di rigore.

94’ - GOL! PAVARD FRIMA IL TRIS A TEMPO SCADUTO! Sugli sviluppi di un corner il francese insacca!

Il momento social

Il migliore

Serge GNABRY: fulcro della trequarti tedesca, si accentra e si ritaglia spazi con facilità impressionante. Deliziosi i filtranti che urlano scacco matto all'intera linea arretrata blaugrana.

Il peggiore

PEDRI: disinteressato, tocca pochi palloni e si smarrisce nel traffico.

Ancelotti: "Casemiro? Persona squisita, gli auguriamo il meglio"

Bundesliga Musiala e Choupo-Moting: Hoffenheim-Bayern 0-2 22/10/2022 ALLE 13:30