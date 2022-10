Inter aveva fatto qualcosa di importantissimo nella doppia sfida contro il Barcellona. La vittoria casalinga e il Viktoria Plzen per cantare l'hurrà finale. Nonostante qualche minuto a vuoto in avvio di gara, l'Inter ha risposto presente e a ha sfoderato un'ottima prestazione. Dimarco è stato un treno sulla fascia, Dzeko si è trasformato in trequartista. Poi sono arrivati i gol con Mkhitaryan, Dzeko (doppietta) ed è arrivato anche il gol di Lukaku negli ultimi minuti. Proprio il belga che è subito andato a segno dopo i due mesi di infermeria. Una bella serata per l'Inter, meno simpatica per il Barcellona che di rimando viene eliminato. I catalani si dovranno accontentare, per il secondo anno di fila, all'Europa League ( L'aveva fatto qualcosa di importantissimo nella doppia sfida contro il Barcellona. La vittoria casalinga e il pareggio al Camp Nou avevano messo i nerazzurri nelle migliori condizioni possibili per centrare il passaggio agli ottavi, ma serviva prima battere ilper cantare l'hurrà finale. Nonostante qualche minuto a vuoto in avvio di gara, l'Inter ha risposto presente e a ha sfoderato un'ottima prestazione. Dimarco è stato un treno sulla fascia, Dzeko si è trasformato in trequartista. Poi sono arrivati i gol con(doppietta) ed è arrivato anche il gol dinegli ultimi minuti. Proprio il belga che è subito andato a segno dopo i due mesi di infermeria. Una bella serata per l'Inter, meno simpatica per ilche di rimando viene eliminato. I catalani si dovranno accontentare, per il secondo anno di fila, all'Europa League ( tutte le qualificate agli ottavi ).

Tabellino

Champions League Inter-Viktoria Plzen 4-0, pagelle: Dzeko non plus ultra. Lukaku olé 41 MINUTI FA

Inter-Viktoria Plzen 4-0 (2-0 primo tempo)

INTER (3-5-2): Onana; Skriniar, Acerbi, Bastoni; Dumfries, Barella, Çalhanoglu (71' Asllani), Mkhitaryan (83' Gagliardini), Dimarco (77' Gosens); Dzeko (71' J.Correa), Lautaro Martinez (83' Lukaku). All. Simone Inzaghi

VIKTORIA PLZEN (3-4-2-1): Stanek; Hejda, Pernica, Tijani (52' Jemelka); Havel, Bucha, Kalvach (70' M.Ndiaye), Mosquera; Jirka (46' Holik), Vlkanova (84' Pilar); Bassey (46' Chory). All. Michal Bílek

Marcatori: 35' Mkhitaryan (I), 42' e 66' Dzeko (I), 87' Lukaku (I)

Arbitro: Andreas Ekberg (Svezia)

Ammoniti: 45+1 Mosquera, 48' Pernica

Espulsi: nessuno

Cronaca in 9 momenti

Minuto 25': CHANCE DIMARCO - Lautaro trova Dimarco che si inserisce in area in posizione regolare, sinistro di potenza ma Stanek dice di no.

Minuto 25': STANEK SI SUPERA - Ancora decisivo il portiere del Viktoria Plzen che risponde presente al colpo di testa ravvicinato di Mkhitaryan, poi Dimarco fallisce il tap-in da due passi.

Minuto 32': DZEKO NON TROVA LA PORTA - Ennesimo cross di Dimarco da sinistra, sul primo palo si inserisce Dzeko che non trova però la porta di Stanek.

Minuto 35': GOL DI MKHITARYAN - L'Inter riesce finalmente a bucare Stanek con il colpo di testa preciso di Mkhitaryan che manda in rete sull'assist di Bastoni.

Mkhitaryan esulta per il gol in Inter-Viktoria Plzen - Champions League 2022/2023 Credit Foto Getty Images

Minuto 42': RADDOPPIO DI DZEKO - Arriva anche il secondo gol che chiude i giochi. Gran palla di Barella per Dimarco che serve Dzeko che non può sbagliare da due passi.

Minuto 55': PALO CLAMOROSO - Gran destro da fuori di Mkhitaryan che la piazza, ma colpisce il palo alla sinistra del portiere.

Minuto 57': LAUTARO VICINO AL TRIS - Palla di Skriniar per Dimarco che serve di prima per Lautaro Martinez che va col destro, ma gran intervento di Stanek a dire di no all'argentino.

Dzeko esulta per il gol in Inter-Viktoria Plzen - Champions League 2022/2023 Credit Foto Getty Images

Minuto 66': DOPPIETTA DI DZEKO - E arriva anche il terzo gol che chiude definitivamente il match col sinistro di Dzeko che batte Stanek. Appoggio di Lautaro Martinez che era in posizione regolare.

Minuto 87': SEGNA ANCHE LUKAKU - Appena entrato, Lukaku va subito a segno. Correa imbuca per il belga che non lascia scampo a Stanek col suo mancino.

Il migliore

Edin DZEKO - Doppietta, dribbling, tunnel, assist, punto di riferimento assoluto per la fase offensiva nerazzurra. Prestazione spaziale per il bosniaco, salutato con doverosa standing ovation dal popolo del Meazza al momento della sostituzione.

Il peggiore

John MOSQUERA - Nervoso e impreciso il laterale mancino colombiano del Viktoria Plzen, letteralmente "rullato" dal dirimpettaio Dumfries.

