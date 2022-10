i Blues passano 2-1 a Salisburgo e centrano gli ottavi di finale per la quarta stagione consecutiva. A segno Mateo Kovacic e Kai Havertz, mentre per gli austriaci gol di Chukwubuike Adamu. Ora, per l’aritmetica del primo posto è sufficiente aspettare qualche ora: in caso di mancata vittoria dalla Dinamo Zagabria sul Milan, i londinesi chiuderebbero primi con un turno d’anticipo. Per il Salisburgo, invece, questo KO rischia di compromettere il sogno della seconda fase: se il Milan espugna la capitale Croata, gli austriaci scendono al terzo posto. Nove partite da metà settembre: sei vittorie e tre pareggi. Graham Potter non sarà l’allenatore più sexy del pianeta, quello che ti ipnotizza e ti cattura in pochi secondi, ma il suo calcio funziona e con lui in panchina il Chelsea ha ricominciato a volare. Nella quinta di giornata di Champions League,A segno Mateo Kovacic e Kai Havertz, mentre per gli austriaci gol di Chukwubuike Adamu. Ora, per l’aritmetica del primo posto è sufficiente aspettare qualche ora: in caso di mancata vittoria dalla Dinamo Zagabria sul Milan, i londinesi chiuderebbero primi con un turno d’anticipo. Per il Salisburgo, invece, questo KO rischia di compromettere il sogno della seconda fase:

Mateo Kovacic Credit Foto Getty Images

Il tabellino

SALISBURGO-CHELSEA 1-2 (primo tempo 0-1)

SALISBURGO (4-3-1-2): Kohn; Dedic, Bernardo, Pavlovic, Wober (78' Ulmer); Seiwald, Gourna-Douath, Kjaergaard; Sucic (61' Sesko); Okafor (78' Simic), Adamu (82' Kameri). All. Jaissle

CHELSEA (3-4-1-2): Kepa; Chalobah, Thiago Silva, Cucurella; Pulisic (76' Azpilicueta), Jorginho, Kovacic (68' Loftus-Cheek), Sterling (89' Ziyech); Gallagher (89' Mount); Havertz, Aubameyang (76' Broja). All. Potter

ARBITRO: Sandro Schärer (Svizzera)

GOL: 23' Kovacic, 49' Adamu, 64' Havertz

AMMONIZIONI: Sucic (S), Gallagher (C), Kepa (C)

Il momento social

La cronaca della partita in 8 momenti chiave

03'- CHE BRIVIDO PER IL SALISBURGO! Retropassaggio-killer di Bernardo, la palla scorre lentissima, Havertz prova ad approfittarne ma una grande uscita di Kohn sventa il pericolo

23'- VANTAGGIO DEL CHELSEA! ALL’IMPROVVISO KOVACIC! Azione avvolgente dei Blues che porta al cross di Gallagher, un rimpallo sposta il pallone al limite dell’area e Kovacic la mette all’incrocio con il piattone mancino. Top-gol

26'- SALVATAGGIO MIRACOLOSO DI KOHN! Calcio d’angolo di Gallagher, colpo di testa in torsione di Aubameyang e splendido riflesso del portiere svizzero

33'- AUBAMEYANG SE LO DIVORA! Assist di Havertz per Aubameyang, destro secco del centravanti gabonese e respinta con la gamba di Kohn. Ancora fantastico il portiere del Salisburgo, ma l’ex Arsenal era tutto solo all’interno dell’area di rigore…

45+1'- MIRACOLO DI KOHN, ANCORA! Il Chelsea gioca alla playstation, Sterling trova Aubameyang agli 11 metri, destro secco sul primo palo e devastante parata del portiere svizzero. L’ennesimo miracolo di questo primo tempo

49'- ADAMUUUUUUU! PAREGGIO DEL SALISBURGO! Transizione mortifera degli austriaci, palla perfetta di Wober e tocco vincente di Adamu.

53'- SALVATAGGIO SULLA LINEA DI ADAMU! Tocco provvidenziale del numero 9 che respinge un colpo di testa a botta sicura. Il Salisburgo si è salvato un'altra volta

64'- MERAVIGLIA DI KAI HAVERTZ! CHELSEA DI NUOVO IN VANTAGGIO! Servizio al limite dell’area per il tedesco che mette a posto la palla e la infila sotto l’incrocio. Questa volta Kohn può solo osservare

Il migliore

Conor GALLAGHER – Non segna, ma è l’uomo in più dei Blues. Potter lo mette sul centro-destra con licenza di uccidere, e lui, giustamente, uccide. Tutti i pericoli nascono dal suo destro, assolutamente imprendibile per la difesa del Salisburgo.

Il peggiore

Christian PULISIC – Non fatevi ingannare dall’assist per Havertz (che poi assist, un semplice passaggio per la magia dell'attaccante): l’americano perde una quantità industriale di palloni (17) e non riesce mai a saltare l’uomo.

