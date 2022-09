Il 10 giugno 2023, l'Atatürk Olympic Stadium di Istanbul sarà teatro della finale di Champions League. In una delle prossime edizioni, invece, la partita decisiva potrebbe disputata molto più lontano, addirittura in un altro continente. Negli Stati Uniti per la precisione. Secondo quanto riporta As, i promoter statunitensi della competizione europea più prestigiosa starebbero insistendo per ospitare il match che assegnerà il titolo già in un futuro prossimo.

Naturalmente l'idea nasce con l'obiettivo di sfruttare le enormi conseguenze pubblicitarie e l'indotto derivante dai diritti televisivi. Sempre As scrive che non esiste un mercato commerciale e televisivo rilevante quanto quello americano e quindi i grandi tornei guardano con interesse a quelle latitudini. Ed è per questo che UEFA ed ECA (European Club Association) ci stanno pensando seriamente.

