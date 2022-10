Inter-Viktoria Plzen , match valido per la 5a giornata del gruppo C di Champions League, è terminato sul punteggio di 4-0, frutto delle reti di Mkhitaryan, Dzeko (doppietta) e Dzeko. La gara è stata arbitrata dallo svedese Andreas Ekberg. Con questo risultato, l'Inter accede aritmeticamente, con 90' di anticipo, agli ottavi di finale della massima competizione europea. Qui di seguito, i voti ai protagonisti della partita per capire l'andamento della gara.

Le pagelle dell'Inter

André ONANA 6: voto "politico", dal momento che trascorre un tardo pomeriggio da spettatore non pagante.

Milan SKRINIAR 6,5: ministro della difesa nerazzurra.Non si arriva al 7 solo per il bassissimo coefficiente di difficoltà della sfida contro il modesto Viktoria Plzen

Milan Skriniar, Inter, Getty Images Credit Foto Getty Images

Francesco ACERBI 6: qualche tocco mal calibrato sul punteggio di 0-0, poi regolare amministrazione.

Alessandro BASTONI 7: oltre agli zero rischi corsi in difesa, dalla sua il cross che porta al gol che stappa la partita, il colpo di testa vincente, al 35', di Henrikh Mkhitayan.

Denzel DUMFRIES 6,5: tecnicamente, palla al piede, non è il massimo è questo è risaputo, ma quanta corsa proficua lungo l'out di destra, in cui rivolta come un calzino il dirimpettaio Mosquera...

Nicolò BARELLA 7,5: suo il lancio per Dimarco (in America, nel soccer, lo chiamano "second assist") per Dimarco in occasione del 2-0 firmato Edin Dzeko e solito rullo compressore della metà campo nerazzurra. Momento di forma strepitoso.

Hakan ÇALHANOGLU 6,5: meno appariscente dal solito ma assolutamente prezioso in manovra, il turco ex Milan.

Dal 71' Kristjan Asllani 6: entra a risultato acquisito ma si distingue, come sempre, in fase di palleggio.

Henrikh MKHITARYAN 7,5: altro gol fondamentale. Se a Firenze ha chiuso, col 4-3, il match del "Franchi" a tempo abbondantemente scaduto, a San Siro apre - in maniera fondamentale al 35' - il match col Viktoria Plzen, dando il la alla valanga di gol nerazzurra.

Henrikh Mkhitaryan. Credit Foto Getty Images

Dall'83' Roberto Gagliardini 6: qualche minuto di buona interdizione nella mediana interista.

Federico DIMARCO 7,5: moto perpetuo lungo la manina. Prima manda Bastoni al cross vincente per Mkhitaryan, poi è lui a servire Dzeko per il gol del momentaneo 2-0. Partitona.

Dal 77' Robin Gosens 6: l'eroe di Barcellona sprinta subito con grande decisione.

Edin DZEKO 8: doppietta, dribbling, tunnel, assist, punto di riferimento assoluto per la fase offensiva nerazzurra. Prestazione spaziale per il bosniaco, salutato con doverosa standing ovation dal popolo del Biscione, al momento della sostituzione.

Dzeko esulta per il gol in Inter-Viktoria Plzen - Champions League 2022/2023 Credit Foto Getty Images

Dal 71' Joaquin Correa 6,5: ottimo lo scambio con Lukaku nell'azione del gol che chiude i conti sul 4-0.

Lauraro MARTINEZ 7: non segna, ma si sbatte tantissimo là davanti, fino a fornire a Edin Dzeko il pallone del 3-0.

Dall'83' Romelu Lukaku 7: entra e segna, semplicemente, con la collaborazione di Correa trafiggendo Stanek, suo ex compagno di squadra ai tempi dell'Everton. Ciliegina sulla torta della super serata nerazzurra: cancella così i suoi 61 giorni di assenza per infortunio.

Lukaku esulta per il gol in Inter-Viktoria Plzen - Champions League 2022/2023 Credit Foto Getty Images

Mister Massimiliano FARRIS (Simone INZAGHI squalificato) 8: un'Inter non pazza, semplicemente eccezionale. Che fa tutto a regola d'arte per staccare il pass (ormai già in mano alla vigilia del match) per gli ottavi di finale di Champions League.

Le pagelle del Viktoria Plzen

(4-2-3-1): Stanek voto 6.5; Havel 5, Pernica 4.5, Hejda 4.5, Tijani 5 (56' Jemelka 5); Bucha 4.5, Kalvach 4.5 (70' Ndiaye 5.5); Jirka 5 (46' Holik 5), Vlkanova 5.5 (84' Pilar sv), Mosquera 4.5; Bassey 5 (46' Chory 5). All.: Bilek 5.

Il report di Inter-Viktoria Plzen

Le dichiarazioni

