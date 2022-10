Napoli-Ajax, match valido per la quarta giornata della fase a gironi di Champions League (gruppo A), è terminato sul punteggio di 4-2 , frutto delle reti di Lozano, Raspadori, Kvaratskhelia e Osimhen. La gara è stata arbitrata dal tedesco Felix Zwayer. Con questo risultato il Napoli vola a punteggio pieno a quota 12 punti e si qualifica agli ottavi con due turni d'anticipo. Qui di seguito i voti ai protagonisti della partita per capire l'andamento della gara.

Le pagelle del Napoli

Alex MERET 6,5 – Un paio di buoni interventi quando è chiamato in causa in avvio.

Giovanni DI LORENZO 6,5 – Certezza ormai su entrambi i fronti, capitano di un Napoli brillantissimo.

Minjae KIM 6,5 – Chiude con precisione tutte le traiettorie da chiudere. Uno dei pochi insostituibili fin qui in questa prima parte di stagione del Napoli.

JUAN JESUS 6,5 – Una più che discreta partita anche la sua, al centro, insieme a Kim. Non era scontato visto lo scarso utilizzo che ne era stato fatto fino fin qui. Il rigore che l’arbitro gli fischia contro a 10 dalla fine è una totale invenzione. Non la prima in questa due giorni di Champions...

Mathias OLIVERA 6,5 – A sinistra copre a dovere e offre spesso un buon supporto a Kvaratskhelia.

Andre-Zambo ANGUISSA 6,5 – Certezza, anche qui, di un Napoli che gioca sopra una nuvola, in un equilibrio perfetto dove ogni singola pedina è funzionale all’altra. Con Lobotka in mezzo al campo è una diga perfetta. Dal 50’ Tanguy NDOMBELE 6 – Qualche automatismo in meno e qualche sbavatura in più, ma è comunque una prova positiva anche la sua.

Stanislav LOBOTKA 7 – L’unico in sostanza a essere veramente imprescindibile in questa macchina perfetta che è il Napoli. Metronomo totale. Un’invenzione – a questo livello – davvero clamorosa di Spalletti.

Piotr ZIELINSKI 7 – I tempi con cui serve la palla a Lozano sul primo gol sono semplicemente deliziosi. Anche oggi una prestazione super del polacco. Dall’89 Gianluca GAETANO – sv.

Hirving LOZANO 7 – Scatenato oggi là davanti. Il gol che apre la gara, ma anche tante occasioni oltre a quella e un continuo scattare in profondità che dà tanto fastidio all’Ajax. Dal 77’ Matteo POLITANO – sv.

Giacomo RASPADORI 7 – Il suo gol – o meglio, l’azione corale che porta al suo gol – sono veramente uno spettacolo, una gioia per gli occhi. Detto questo, quel controllo, dribbling e tiro potente sotto l’incrocio bisogna saperli fare. E qui di qualità nello stretto ce n’è parecchio. Dal 50’ Victor OSIMHEN 7 – Entra con una voglia incredibile di fare gol, lo si intuisce fin da subito per lotta, scatti e disperazione quando gliene cancellano uno per offside. Finalmente ha la sua redenzione nel finale, quando ruba palla con uno scatto felino e sigla il 17° gol del Napoli in 4 partite di Champions!

Khvicha KVARATSKHELIA 7,5 – Migliore in campo. Assist, gol su rigore e una partita che molto semplicemente fa venire il mal di testa al povero Sanchez. Per l’ennesima volta: colpo clamoroso. Dal 77’ Eljif ELMAS – sv.

All. Luciano SPALLETTI 9 – 12 punti, 17 gol fatti in quattro partite, gioco spumeggiante, spettacolo e divertimento assicurato per tutti. Ma soprattutto Napoli agli ottavi di Champions League con due turni d’anticipo in un girone con i vicecampioni d’Europa del Liverpool, i finalisti della passata Europa League dei Rangers e l’Ajax. Ca-po-la-vo-ro.

Le pagelle dell'Ajax

Remko PASWEER 5,5 – Non agilissimo in più di un’occasione.

Jorge SANCHEZ 4,5 – Mettiamola così, molto rapida: Kvaratskhelia se lo sogna anche stanotte.

Jurrien TIMBER 4,5 – Potremmo scegliere Sanchez, potremmo dire Blind per l’errore finale. Alla fine prendiamo lui, disastroso come tutto il reparto, per il fallo di mano che spegne il buon momento dell’Ajax e mette fine alla gara.

Calvin BASSEY 5,5 – Una quasi sufficienza ma giusto perché c’è l’assist sul primo gol dell’Ajax. Dovessimo attenerci ai compiti difensivi starebbe come gli altri.

Daley BLIND 4,5 – Come tutta la linea dell’Ajax fa una fatica folle. Nel finale c’è anche il frittatone per il gol di Osimhen. Dal 65' BAAS 5 - Concorso di colpa sul gol di Osimhen.

Kenneth TAYLOR 5,5 – Offensivamente è spesso presente, ma come la mettiamo con i compiti difensivi? Perché va bene attaccare, ma il calcio è anche equilibrio nelle due fasi. Dal 64' GRILLITSCH 6 - Entra bene, corre tanto, dà una mano in entrambe le fasi. Tutto sommato ciò che si può definire un buon impatto.

Edson ALVAREZ 5 – Quanta fatica. Che siano le giocate di Raspadori o quelle di Zielinski, va in confusione costante.

Davy KLAASSEN 6,5 – L’unico a salvarsi dell’Ajax su tutta la linea. Prova a tamponare dove può in mezzo, si fa vedere presente con gli inserimenti. Uno di questi vale anche il gol.

Steven BERGHUIS 5,5 – Qualche discreta conclusione da fuori, ma in concreto alla fine non fa mai male al Napoli. Dall'84' CONCEICAO – sv.

Mohammed KUDUS 5 – Si muove bene, ma si mangia anche un gol piuttosto ghiotto. Errore pesante nell’economia della partita, specie all’inizio. Dal 65' BROBBEY 6 - Si muove tanto anche lui, conquista il calcio di rigore e alla fine si salva con quello.

Steven BERGWIJN 6 – E’ il più brillante stasera degli avanti dell’Ajax. Freddo dal dischetto.

All. Alfred SCHREUDEWR 4,5 – Il calcio è certamente cambiato e la fase offensiva, oggi, è ciò che tutti i tecnici più moderni cercano di curare maggiormente. Certo non si può non avere equilibrio. Tra andata e ritorno l’Ajax ne ha presi 10 – sarebbero potuti essere anche 3-4 in più – dando la costante sensazione di essere preso dentro con troppa facilità difensivamente. Serve più equilibrio.

