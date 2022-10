Napoli-Rangers, match valido per la quinta giornata del Gruppo A di Champions League, è terminato sul punteggio di 3-0 , frutto della doppietta di Simeone e del gol di Ostigard. La gara è stata arbitrata dal turco Halil Umut Meler. Con questo risultato il Napoli sale a punteggio pieno a quota 15 punti e per chiudere al primo posto gli basterà non perdere 4-0 (o in su) contro il Liverpool nell'ultima giornata ad Anfield. Qui di seguito i voti ai protagonisti della partita per capire l'andamento della gara.

Le pagelle del Napoli

Alex MERET 6 – In sostanza passa una partita da spettatore non pagante. Non male la prospettiva.

Giovanni DI LORENZO 7 – Pronti-via e mette lì l’assist, per Simeone, per fare capire il tipo di serata. Nel primo tempo la sua costante proiezione offensiva manda fuori di testa il malcapitato Yilmaz, che se lo ritrova ovunque. Dall’83’ Alessandro ZANOLI – sv.

Leo OSTIGARD 7 – Molto, molto precisa la sua partita. Lucida nelle poche coperture difensive da effettuare, attenta nelle diagonali. Nel finale si leva anche lo sfizio del gol in Champions.

Min-Jae KIM 6,5 – Come il compagno di reparto non sbaglia un intervento. A un livello francamente impronosticabile per qualità e costanza nel rendimento.

Mario RUI 6,5 – Bene anche lui, anche se da sinistra stasera il Napoli spinge un po’ meno.

Tanguy NDOMBELE 7 – Partita intensa, lucida, tutta a due tocchi al massimo. Tanti palloni giocati, pochissimi sbagliati. Molti recuperi e anche una traversa colpita con un gran tiro da fuori.

Stanislav LOBOTKA 7 – Termina la parta con quindici miliardi e mezzo di palloni toccati. Metronomo di questo Napoli, figura veramente chiave. Non a caso l’unico a cui Spalletti non ha mai fatto tirare il fiato. Ma va bene così. La Slovacchia non andrà ai Mondiali. Avrà tempo per farsi un bel mesetto di vacanze. Dall’83’ Piotr ZIELINSKI – sv.

Eljif ELMAS 6,5 – Un po’ meno incisivo e preciso rispetto ai due compagni in mezzo al campo, ma in una squadra che gira a memoria per la chiara impronta data nel tecnico diventa la dimostrazione che è più semplice integrarsi e ottenere sempre lo stesso risultato. A molte altre società in Italia – una in particolare – servirebbe prendere appunti. Dal 73’ Gianluca GAETANO 6 – Finale senza particolari squilli.

Matteo POLITANO 7 – Primo tempo di alto livello anche il suo. Tante giocate sul fronte offensivo di destra insieme a Di Lorenzo, ma anche un paio di ripiegamenti difensivi che strappano gli applausi di tutta la panchina. Perché quando c’è la testa, ci sono anche le gambe. E viceversa. Dal 73’ Hirving LOZANO 6,5 – Bell’impatto con la partita. Un paio di spunti interessanti, due assist messi lì ai compagni.

Giovanni SIMEONE 7,5 – Che fame, che voglia. Attacca la profondità, riaggredisce per primo su ogni tentativo di uscita della difesa degli scozzesi. E poi, naturalmente, fa il suo lavoro principale: segnare. In nemmeno 20 minuti la doppietta che è una fotografia di questo Napoli: chi giochi giochi, là davanti segna.

Giacomo RASPADORI 6,5 – Anche in una serata dove non segna o si costruisce clamorose occasioni, partecipa a un concetto di riaggressione collettiva che è poi un’altra delle forze di questo Napoli: quando non ha la palla, questa squadra, la riconquista quasi subito. Dall’83’ Alessio ZERBIN – sv.

All. Luciano SPALLETTI 8 – Il suo Napoli è veramente un piacere per gli occhi, una squadra in stato di grazia. Tutti sanno cosa fare, tutti si muovono all’unisono dando sempre una linea di passaggio facile al compagno. Una squadra che fa sembrare per davvero semplice questo sport. Che lo sappiamo bene: semplice non è affatto. Ah, c’è una statistica: al 26 ottobre il suo Napoli, con Ostigard, ha già mandato in gol 16 giocatori diversi. 20 gol in 5 partite. Ad Anfield basterà non perdere 4-0. Perché il primo posto questa squadra se lo merita eccome.

Le pagelle dei Glasgow Rangers

McGregor 6; Tavernier 5,5, King 5 (76’ Barisic sv), Davies 4,5, Yilmaz 4,5; Lundstram 5, Sands 5; Wright 5 (46’ Sakala 5,5), Tillman 5 (67’ Arfield 6), Kent 5,5; Morelos 5,5 (68’ Colak 6). All. van Bronckhorst 5,5.

