Champions League

Cinque su cinque. Il Napoli, lo spettacolare Napoli di Luciano Spalletti, ancora una volta non ha pietà dei Rangers e chiude la pratica scozzese in poco più di un quarto d'ora. Il 3-0 del Maradona, risultato identico a quello di Glasgow, è firmato in gran parte da Giovanni Simeone, uno che quando il tecnico gli dà una chance sa bene come sfruttarla. Ed è proprio quel che accade: è del Cholito la doppietta che indirizza in maniera quasi definitiva la partita, prima che Ostigard chiuda i conti nel finale. Una gara che il Napoli controlla praticamente dall'inizio alla fine nonostante l'ampio turnover operato da Spalletti: Osimhen, Kvaratskhelia e Zielinski partono dalla panchina - e anzi, i primi due vi restano per tutti i 90 minuti - ma i meccanismi di squadra non ne risentono minimamente. Bravi, bravissimi tutti: da Di Lorenzo a Mario Rui, passando per Politano. Un'orchestra bella da vedere e diretta in maniera sublime. E il primo posto? Non è ancora matematico, perché il Liverpool travolge a sua volta l'Ajax, ma quasi: la differenza reti migliore rispetto a quella degli inglesi consentirà agli azzurri di perdere con massimo tre gol di scarto ad Anfield, nell'ultima giornata del girone. L'ultima missione per completare nel migliore dei modi un cammino fin qui perfetto.

Tabellino

Napoli-Rangers 3-0 (primo tempo 2-0)

Napoli (4-3-3): Meret; Di Lorenzo (86' Zanoli), Ostigard, Kim, Mario Rui; Ndombele, Lobotka (83' Zielinski), Elmas (72' Gaetano); Politano (72' Lozano), Simeone, Raspadori (83' Zerbin). All. Spalletti

Rangers (4-2-3-1): McGregor; Tavernier, Davies, King (75' Barisic), Yilmaz; Sands, Lundstram; Wright (46' Sakala), Tillman (67' Arfield), Kent; Morelos (68' Colak). All. Van Bronckhorst

Arbitro: Halil Umut Meler (Turchia)

Gol: 11' Simeone, 16' Simeone, 81' Ostigard

Ammoniti: Davies, Lundstram, Kim, Mario Rui

Espulsi: nessuno

La cronaca in 8 momenti chiave

11' – GOL DEL NAPOLI. Gran palla in profondità di Di Lorenzo per Simeone, che in area si inserisce, controlla e con un destro incrociato fulmina McGregor. 1-0.

16' – GOL DEL NAPOLI. Pennellata stupenda di Mario Rui ancora per Simeone, che si inserisce tra i due centrali e di testa, da pochi passi, non dà scampo a McGregor. 2-0.

L'abbraccio fra Giovanni Simeone, Mario Rui e Giacomo Raspadori, Napoli-Rangers, Champions League, Getty Images Credit Foto Getty Images

22' – Iniziativa personale di Di Lorenzo, che lascia al limite a Ndombele: destro fulminante e palla che sbatte contro la traversa.

45' – Primo intervento di Meret, che smanaccia in angolo un destro ravvicinato di Morelos, lanciato da un retropassaggio sbagliato di Lobotka.

52' – Destro incrociato da pochi passi di Simeone, ma stavolta McGregor si salva in angolo con un piede evitando il tris del Napoli.

66' – Yilmaz si sovrappone sulla sinistra e tocca perfettamente per Morelos, che da un passo e con la porta vuota buca clamorosamente il pallone.

80' – Fuga verso l'area di Di Lorenzo, che appoggia per l'accorrente Mario Rui: sinistro sul primo palo e respinta in angolo di McGregor.

81' – GOL DEL NAPOLI. Raspadori fa partire dalla bandierina un cross che Ostigard, con un perfetto colpo di testa, trasforma nella rete del tris. 3-0.

Il momento social

Il migliore

Giovanni SIMEONE. Che fame, che voglia. Attacca la profondità, riaggredisce per primo su ogni tentativo di uscita della difesa degli scozzesi. E poi, naturalmente, fa il suo lavoro principale: segnare. In nemmeno 20 minuti la doppietta che è una fotografia di questo Napoli: chi giochi giochi, là davanti segna.

Il peggiore

Ben DAVIES. Bruciato da Simeone in maniera piuttosto brutale. Davvero, non una gran serata in marcatura...

Le pagelle

