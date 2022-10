La quinta giornata di Champions League va in archivio con qualche sorpresa e alcuni risultati scontati. Nelle gara delle 18,45 è subito arrivato un secco 3-0 del Siviglia sul Copenhagen che ha garantito il pass per l'Europa League agli andalusi. Nelle sfide delle 21, invece, sorprendente successo per 3-2 del Lipsia sul Real Madrid. 0-0 tra City e Borussia Dortmund, con Celtic e Shakhtar che hanno invece pareggiato per 1-1.

Di seguito i resoconti dettagliati di tutte le sfide, con gol, assist e cronaca della gara.

Ad

Eder Militao e Christopher Nkunku - Lipsia-Real Madrid Credit Foto Getty Images

La Liga Benzema festeggia il Pallone d'Oro in campo 22/10/2022 ALLE 19:34

Borussia Dortmund-Manchester City 0-0

Emre Can (Borussia Dortmund) e Ilkay Gündogan (Manchester City) Credit Foto Getty Images

GRUPPO G

Gol: Nessuno

Assist: Nessuno

Ammoniti: Cancelo (M), Alvarez (M), Gundogan (M), Akanji (M), Hummels (B)

Il Manchester City di Pep Guardiola soffre a Dortmund ma riesce comunque ad uscire con un pareggio dal caldissimo impianto teutonico. Nel primo tempo i padroni di casa sono stati nettamente più pericolosi, con delle buone occasioni per Brandt e Moukoko. Cityzens che hanno invece chiuso la prima frazione di gioco con il 70% di possesso palla, senza però costruire grandi occasioni da gol.

Nella ripresa gli ospiti hanno aumentato la loro pericolosità, guadagnandosi un calcio di rigore al 57', per un lieve tocco di Can su Mahrez, con l'algerino che si è però fatto ipnotizzare da Kobel. Nonostante il rigore sbagliato i ragazzi di Guardiola hanno spinto fino all'ultimo secondo, dominando un Dortmund ormai stanchissimo senza però riuscire a gonfiare la rete dei padroni di casa.

In virtù di questo risultato gli ospiti blindano la qualificazione agli ottavi di finale da primi del girone, volando a quota 11. Dortmund che resta invece a quota 8, qualificandosi anch'essa agli ottavi di finale.

Lipsia-Real Madrid 3-2

Lipsia-Real Madrid - Parata di Courtois Credit Foto Getty Images

GRUPPO F

Gol: 13' Gvardiol (L), 18' Nkunku (L), 44' Vinicius (R), 81' Werner (L), 90+2' Rodrygo (Penalty, R) Primo tempo 2-1

Assist: Asensio (R, 1-2), Simakan (L, 1-3)

Ammoniti: Vazquez (R),

Il Real Madrid di Carlo Ancelotti affronta il match più difficile del suo avvio di stagione e, privo di Modric, Benzema e Valverde, esce con una sconfitta dal campo del Lipsia. Pronti-via e gli ospiti, al 13', hanno trovato il vantaggio con Gvardiol, bravo ad insaccare a porta vuota dopo un miracolo di Courtois su Andrè Silva. 5' più tardi è giunto il raddoppio di Nkunku, abile a sfruttare una goffa deviazione di Tchouamèni in area.

Dopo aver rischiato più volte di subire il 3-0, i Blancos si sono poi risvegliati nell'ultimo quarto d'ora di primo tempo, trovando anche il gol del 2-1 al 44', con un colpo di testa a fil di palo di Vinicius su assist di Asensio. Nella ripresa gli ospiti hanno sfiorato il 2-2 ancora con Vinicius, prima di esser colpiti dal perfetto contropiede orchestrato da Simakan e finalizzato da Werner all'81'. Nel finale, il rigore di Rodrygo (per fallo di Nkunku) al 92' ha fissato il punteggio sul 3-2, garantendo ai madrileni la supremazia negli scontri diretti dopo il 2-0 dell'andata.

In virtù di questo risultato il Lipsia sale a quota 9 punti nel girone, avvicinandosi agli ottavi di finale e portandosi a -1 dal Real Madrid e a +3 dallo Shakhtar, che affronterà nell'ultima giornata di questi gironi.

Celtic-Shakhtar Donetsk 1-1

Georgios Giakoumakis esulta dopo il gol Credit Foto Getty Images

GRUPPO F

Gol: 34' Giakoumakis (C), 58' Mudryk (S) Primo tempo 1-0

Assist: Nessuno

Ammoniti: Matvienko (S), Stepanenki (S), Bondar (S), Zubkov (S)

Uno stoico Celtic impatta per 1-1 con lo Shakthar Donetsk. In un impianto caldissimo, i padroni di casa hanno dominato il primo tempo, attaccando continuamente gli ucraini. Al 34', su un pallone sporco rimasto a centro area, una fulminea rasoiata di Giakoumakis ha portato in vantaggio i biancoverdi, abili a resistere alla reazione dello Shakthar fino all'intervallo.

Nella ripresa i padroni di casa hanno continuato a spingere ma sono stati puniti, al 58', da una percussione irresistibile di Mudryk, in grado di saltare tre uomini e sparare sotto la traversa da fuori area. Lo stesso Mudryk ha messo Sikan con il pallone tra i piedi, a porta vuota, pochi minuti più tardi, con il subentrato che non è clamorosamente riuscito a calciare verso lo specchio.

In virtù di questo risultato il Celtic sale a quota 2 punti, a -4 dallo Shakhtar. I nero-arancio dovranno vincere nell'ultima giornata contro il Lipsia per strappare il pass per gli ottavi di finale.

Siviglia-Copenhagen 3-0

Isco Alarcón (Siviglia) Credit Foto Getty Images

GRUPPO G

Gol: 61' En-Nesyri (S), 88' Isco (S), 90+2' Montiel (S) Primo tempo 0-0

Assist: A. Gomez (S, 1-0), Acuna (S, 2-0)

Ammoniti: Montiel (S), Lamela (S), Sorensen (C), Claesson (C). Espulsi: Khocholava (C)

Vittoria cruciale per il Siviglia di Sampaoli che stende 3-0 il Copenhagen, salendo a quota 5 punti in classifica, a -3 dal Dortmund e a +3 sui danesi. Nonostante il punteggio complessivo roboante, il match è rimasto bloccato per la prima ora di gioco, con gli andalusi a fare la partita e gli ospiti pericolosi in contropiede. Dopo il gol di En-Nesyri, su assist del Papu Gomez, il Copenhagen ha provato una timida reazione, prima di crollare nel finale. Negli ultimi minuti di gioco infatti è giunto prima il 2-0 di Isco su assist di Acuna, poi il 3-0 di Montiel ed infine, in pieno recupero, l'espulsione di Khocholava.

In virtù di questo risultato gli andalusi si garantiscono la partecipazione alla fase finale di Europa League per via degli scontri diretti con il Copenhagen.

Il tributo di Ancelotti a Sacchi: "Sei stato un maestro fantastico"

Liga Real inarrestabile: Valverde e Vazquez piegano il Siviglia 22/10/2022 ALLE 18:56